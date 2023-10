La Juve augura buon compleanno a De Sciglio e i tifosi si scatenano: ne approfittano per insultarlo Mattia De Sciglio compie oggi 31 anni e la Juventus gli dedica un post. Diventa l’occasione per alcuni tifosi di insultarlo e invitarlo ad andarsene sempre per lo stesso motivo legato alla manovra stipendi.

Mattia De Sciglio ha giocato la sua ultima partita ufficiale con la maglia della Juventus il 3 maggio 2023. In quell'occasione i bianconeri di Massimiliano Allegri affrontavano il Lecce vincendo per 2-1. L'ex terzino cresciuto nel settore giovanile del Milan giocò però solo 32 minuti uscendo per infortunio rimediando una lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Un colpo non di poco conto per lui che si è poi dovuto sottoporre a un intervento chirurgico che lo terrà lontano dal rettangolo verde ancora per un bel po' di tempo.

In quell'occasione De Sciglio uscì dallo Stadium in barella accompagnato dagli applausi del pubblico. Non una cosa usuale per lui che viene colpevolizzato da una parte della tifoseria bianconera per aver svelato ai pm che stavano indagando sulla Vecchia Signora, le chat di squadra in cui si parlava della manovra stipendi 2021-2021. Insulti sui social e allo stadio che anche oggi, seppur in minima parte rispetto a pochi mesi fa, hanno accompagnato anche il post della Juventus che oggi gli augura buon compleanno per i suoi 31 anni.

"Mattia De Sciglio compie, oggi, 31 anni! Compleanno con un solo obiettivo in mente per lui, che continua a lavorare puntando al rientro in campo dopo l'operazione dello scorso maggio". È una parte della nota pubblicata dal club bianconero che di fatto gli dedica un post per questa giornata speciale. "Il suo percorso di recupero continua, l'ultima tappa lo scorso 21 settembre, al JTC, quando ha finalmente ritrovato il pallone, continuando a dare tutto per tornare a lottare con i suoi compagni". Peccato che qualcuno ne abbia approfittato. Non tantissimi fortunatamente ma qualcuno ha colto questo momento per insultarlo: "Ti devono mangiare i cani – scrive qualcuno mentre altri proseguono – Vattene con il tuo papà Allegri".

Tra i vari #DeSciglioOut e semplici risposte come "vattene" c'è anche qualcuno che cerca di smorzare i toni limitandosi a fare gli auguri al giocatori. Altri invece ci fanno giù pesante: "Giocatori come te e quella m**da di allenatore sono la massima rappresentazione del degrado juventino". In occasione di Salernitana-Juve dello scorso anno il giocatore fu chiamato a rispondere proprio su questa vicenda spiegando: "Io penso solo al campo, credo che debba essere giudicato per cosa faccio in campo. Non ho fatto niente di male". Il bilancio di De Sciglio in bianconero, fin qui, dice 116 presenze, con due reti messe a segno, e cinque titoli conquistati: tre scudetti, una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana.