Cuadrado celebra la Coppa Italia della Juve con un messaggio inaspettato: reazione offesa dei tifosi Sotto il post con cui la Juventus ha celebrato la conquista della Coppa Italia è spuntato un inaspettato commento dell'ex Juan Cuadrado, oggi in forza agli storici rivali dell'Inter: un messaggio che ha provocato la reazione sdegnata sia da parte dei suoi ex tifosi che di quelli nerazzurri.

A cura di Michele Mazzeo

La vittoria della Coppa Italia ha riportato entusiasmo tra i tifosi della Juventus che sono tornati a festeggiare un trofeo dopo tre anni di digiuno. E mentre Massimiliano Allegri si toglieva tutti i sassolini dalla scarpa prima contro Giuntoli e poi contro il direttore di Tuttosport, i supporter bianconeri riversavano tutta la propria soddisfazione sui social network per il titolo appena messo in bacheca inondando di like e commenti i post pubblicati dai profili ufficiali della società.

Proprio sotto uno di questi post però è apparso anche il commento di uno dei calciatori, in questo momento, più invisi ai tifosi juventini, vale a dire quello dell'ex Juan Cuadrado che dopo otto stagioni in bianconero è passato agli storici rivali dell'Inter con cui, pur giocando pochissimo causa infortunio, ha conquistato lo scudetto della seconda stella.

Un commento per complimentarsi con i suoi ex compagni (due emoticon che simboleggiano applausi sotto il post con cui la Juve ha celebrato la conquista della quindicesima Coppa Italia della propria storia) che ha provocato la reazione negativa sia di parte dei sostenitori bianconeri che di una fetta di quelli nerazzurri (alcuni dei quali già non avevano accolto di buon grado i complimenti fatti su ‘X' dal club, uno dei due della Serie A ad essersi congratulato pubblicamente con i rivali per la vittoria della Coppa Italia).

Da un lato infatti, più che l'esser passato al club con cui la rivalità è da sempre più sentita (ci è andato da svincolato dopo che la Juventus ha deciso di non rinnovargli il contratto in scadenza), i tifosi juventini gli rimproverano il comportamento tenuto in occasione dei festeggiamenti dello scudetto vinto con l'Inter (dagli occhiali con le ‘due stelle' riconoscendo dunque anche il titolo della discordia della stagione 2005-2006 a quei saltelli al grido di "chi non salta è juventino") tanto da aver addirittura indetto una petizione affinché la Juventus lo rimuova dal J-Museum. E pertanto alcuni di essi vedono questo commento come un tentativo disperato di rimediare.

Dall'altro i suoi attuali tifosi agli occhi dei quali, dopo l'iniziale freddezza, proprio in occasione di quelle dimostrazioni date loro nel corso della festa scudetto, si era riscattato scrollandosi di dosso le ‘accuse' di juventinità. Accuse che sono però tornate ora di moda dopo gli ‘applausi' rivolti ai bianconeri per la conquista della Coppa Italia.