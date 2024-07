video suggerito

Cuadrado manda un messaggio inaspettato a Cabal: la reazione dei tifosi della Juve è impetuosa La Juventus ha annunciato anche sui social l’acquisto di Juan Cabal. Il colombiano è stato celebrato anche da Cuadrado, che però è stato stravolto dalle offese di molti tifosi juventini. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

La Juventus ha annunciato, nelle scorse ore, l'acquisto di Juan David Cabal, difensore colombiano soffiato all'Inter e prelevato dal Verona: è il primo colpo in difesa dell'era Thiago Motta. Un acquisto in prospettiva considerata anche la giovane età, ma Cabal avrà un ruolo importante con i bianconeri comunque sin da subito. Il colpo Cabal è stato celebrato anche sui social, al post ufficiale su Instagram ha risposto anche il connazionale Cuadrado, gloria dei bianconeri che però dopo essere passato all'Inter per molti tifosi juventini non è più il benvenuto e per questo è stato subissato di offese.

Cabal è il quarto colpo di mercato della Juve

Giuntoli sta rivoluzionando la Juventus e a Thiago Motta per ora aveva già regalato Douglas Luiz, Di Gregorio e Khephren Thuram. Ora è stato prelevato anche Juan Cabal, difensore classe 2001 che nell'ultima stagione ha sbalordito con il Verona. Un giocatore moderno che può occupare più ruoli e che per questo è stato scelto dalla nuova Juve, che lo ha soffiato all'Inter proprio sul filo. Con i nerazzurri che parevano averlo in pugno.

La Juve annuncia Cabal, Cuadrado lo celebra e viene riempito di offese

Dopo l'ufficialità e le prime foto del calciatore che effettua le visite mediche è arrivato il post ufficiale della Juventus su Instagram che ha dato il benvenuto al colombiano, con una foto in bianconero e un essenziale: "Benvenuto Juan". Decine di migliaia di like e di commenti, tra questi anche quello di Juan Guillermo Cuadrado, il colombiano più vincente nella storia della Juventus.

Pioggia di critiche per Cuadrado

Cuadrado ha giocato per otto stagioni con la Juve, ha vinto 6 scudetti, complessivamente 13 trofei e ha disputato oltre 300 partite. Ma per molti tifosi juventini questo meraviglioso passato è stato cancellato dal passaggio al'Inter, arci-rivale dei bianconeri. Cuadrado era già stato attaccato in passato sui social, ma ora è arrivata un'altra scaricata di offese pesanti, con parole dure, brutte, severe come "Traditore" o "Infame" o frasi tipo: "Ma con che coraggio commenti sotto un post della Juve". Insomma, il commento dell'ex esterno della Juve non è passato inosservato, con il passato bianconero di Cuadrado invece che è stato cancellato da una stagione (vincente) all'Inter.