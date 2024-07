video suggerito

Cabal va alla Juve e racconta il suo passato da tifoso: “Già da piccolo indossavo questa maglia” Juan Cabal è ufficialmente un nuovo giocatore della Juventus e nella sua prima intervista da difensore bianconero racconta tutta la sua emozione: “Indossavo questa maglia già da piccolo”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Fabrizio Rinelli

Juan Cabal è ufficialmente un nuovo giocatore della Juventus. L'ex Verona si è legato ai bianconeri fino al 30 giugno 2029. Il difensore colombiano classe 2001 ha raccontato subito le sue emozioni ed impressioni nel suo primo giorno in bianconero. La Juventus ha pubblicato la prima intervista di Cabal attraverso i propri canali social mettendo in evidenza tutta l'emozione del difensore dopo la firma del contratto con la Vecchia Signora che l'ha strappato all'Inter. "Sono molto felice di giocare con una delle squadre più grandi del mondo".

Ma Cabal si è poi soffermato soprattutto sulla sua esperienza da tifoso bianconero. Sui social sono diventati virali alcune fotografie di Cabal bambino che indossava proprio la maglia della Vecchia Signora. Per lui di fatto questo è un sogno che si avvera: "Sono contentissimo di portare questa maglietta, da piccolo ne portavo una non originale e ora indossa la mitica casacca bianconera e di questo sono molto felice". Cabal infatti ha chiaramente palesato la sua fede calcistica: "Tifavo la Juve da piccolo".

Cabal fa chiarezza sul suo ruolo: può giocare in due posizioni

Thiago Motta avrà dato sicuramente indicazioni precise a Giuntoli sul perché volesse Cabal. In difesa, anche numericamente specie dopo l'addio ad Alex Sandro, serviva un giocatore in grado di poter far rifiatare Cambiaso o viceversa. E proprio del suo ruolo ha parlato il giocatore che ha dato un'idea molto chiara sul suo ruolo in campo: "Sono un giocatore che può giocare in due posizioni: difensore e terzino. Sono molto veloce". Caratteristiche principali ispirate anche da grandi campioni: "I miei idoli sono tanti, specie Ronaldo, Sergio Ramos e Cannavaro".

L'incontro di Cabal con Thiago Motta: "È bravissimo"

Cabal sa benissimo che la Juventus è un'opportunità enorme: "Qui prima bisogna trovare spazio per giocare e poi vincere tutto che è l'obiettivo più grande". Con Thiago Motta già c'è stato il primo approccio: "Ho parlato stamattina con il mister, è molto simpatico, era un giocatore ed è bravissimo, l'ho guardato – spiega -. Lui bada a lavorare e io voglio essere un giocatore ancora più importante alla Juve". I bianconeri attraverso un comunicato hanno fatto sapere di aver pagato Cabal 11 milioni più bonus pari 1,8 milioni".