Perché Juventus e Inter si sono fatte guerra serrata per Cabal: cosa c’entra Calafiori Juan Cabal è l’ultimo colpo di mercato della Juventus che lo ha strappato all’Inter con una trattativa lampo per un’operazione da 12 milioni di euro. Il colombiano del Verona è un profilo molto gradito a Thiago Motta. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

Chi è Juan Cabal, nuovo rinforzo di mercato della Juventus e perché i bianconeri hanno deciso di puntare su questo difensore abile a giocare in un doppio ruolo, facendo il proverbiale sgarro all'Inter? Il calciatore colombiano classe 2001 è stato strappato con una trattativa a sorpresa proprio ai nerazzurri, con l'operazione con il Verona chiusa per 10 milioni di euro più ulteriore due di bonus e la possibilità di una contropartita gradita, come Marley Aké. Giuntoli insomma ha voluto fortemente Cabal, che firmerà un contratto da 1.5 milioni di euro per 5 anni, per le sue doti tecniche e la sua duttilità, con l'obiettivo di completare il reparto arretrato a disposizione del nuovo allenatore Thiago Motta.

Chi è Cabal, il giocatore del Verona voluto da Thiago Motta

Inizialmente la Juventus sembrava infatti pronta a giocare l'all-in su Riccardo Calafiori, ma poi i rapporti non ottimali con il Bologna (al netto della riapertura delle ultime ore per Rugani) e l'offensiva dell'Arsenal hanno spinto i bianconeri a guardare altrove. Ecco allora che oltre a Todibo, è spuntato Cabal, che nelle ultime due annate si è ben disimpegnato con il Verona. L'Hellas lo ha acquistato dall'Atletico Nacional per 800mila euro, con la formazione colombiana che ora sorride per la cessione di Cabal alla Juventus: potrà incassare infatti una percentuale del 20% sull'operazione ovvero 2.4 milioni di euro.

Cresciuto in patria, il classe 2001 di piede sinistro, ha bruciato le tappe diventando un perno della sua squadra. Si è tolto anche la soddisfazione di arrivare nella nazionale maggiore, dove è stato convocato per delle amichevoli, con lo staff tecnico che continua a seguirlo con interesse. In due stagioni con il Verona ha collezionato 33 presenze, 22 nell’ultima annata. Utilizzato principalmente come terzino sinistro, ruolo in cui riesce ad esprimersi al meglio, Cabal è stato posizionato anche al centro della difesa per 9 volte, con una partita all’attivo anche da mediano, e una da centrocampista di sinistra.

Perché la Juventus ha strappato Cabal all'Inter sul mercato

Una situazione che spiega il perché la Juventus abbia deciso di puntare così forte su di lui, superando l'Inter. Proprio come Calafiori infatti, Cabal è molto abile sia in fase difensiva che in fase propositiva. Palla al piede il ragazzo colombiano ci sa fare, e infatti con la maglia del Verona si è messo in mostra anche per delle belle percussioni. Tutto grazie ad una consapevolezza dei propri mezzi, e una maturità importante per un ragazzo della sua età. Insomma anche in fase di costruzione della manovra questo ragazzo potrebbe rivelarsi una risorsa importante per Motta.

Al momento dunque nonostante la duttilità, la sensazione è che nello scacchiere della nuova Juventus Cabal potrebbe rivelarsi una risorsa importante soprattutto in corsia. Con lui infatti il tecnico erede di Allegri potrebbe avere soluzioni simili a quelle che avrebbe potuto garantire Calafiori. Senza dimenticare che all'occorrenza poi, il colombiano potrebbe giocare anche al centro della difesa, alternativa valida ai titolarissimi. Ecco dunque spiegata la volontà di affondare il colpo, beffando l'Inter.