L'Arsenal sempre più vicina a ingaggiare Riccardo Calafiori: svelate le cifre dello stipendio Voci sempre più insistenti indicano l'accordo praticamente fatto tra l'Arsenal e Riccardo Calafiori. Il Bologna ha già ricevuto una prima offerta dai Gunners e adesso circolano anche le cifre sullo stipendio annuo del difensore in Premier League.

A cura di Alessio Pediglieri

Riccardo Calafiori nel mirino dell'Arsenal oramai è una di quelle notizie di mercato che stanno girando sempre più insistentemente e che attendono solamente la conclusione di Euro 2024 per venire ratificate. Anche perché sul centrale del Bologna e della Nazionale italiana, i Gunners sono piombati prepotentemente mettendo un'ipoteca enorme sul futuro del giocatore che appare sempre più destinato a lasciare il nostro calcio. Così, dopo le cifre attorno al valore del cartellino, che si è moltiplicato con l'ultima straordinaria stagione, arrivano anche le prime indiscrezioni sullo stipendio che lo attende a Londra: 4 milioni netti a stagione.

Cifre assolutamente impossibili per qualsiasi club italiano, anche pensare solo di avvicinarsi alle offerte inglesi significherebbe far saltare il banco del fai play o dell'autofinanziamento. Per questo, il destino di Riccardo Calafiori sembra segnato, in attesa di trovare la conferma: giocherà in Premier League con la maglia dei Gunners.

Riccardo Calafiori premiato col Bologna, è stato uno dei migliori giocatori dell'ultimo campionato in Serie A

Lo stipendio dell'Arsenal per Calafiori

In Inghilterra si calcola lo stipendio dei calciatori non annuale ma settimanale. Un modo che evidenzia ancor più le cifre spesso folli che circolano sul calcio e per Riccardo Calafiori la situazione non cambia. Indiscrezioni vicine all'Arsenal hanno svelato lo stipendio pronto per il difensore nel momento in cui dovesse sottoscrivere il contratto con i Gunners: 65 mila sterline a settimana che tradotto in euro significano circa 70 mila euro ogni sette giorni. Che tradotti in un anno di contratto arrivano all'enorme somma di 4 milioni di euro netti.

Quanto guadagna Calafiori al Bologna

Certamente per la Premier League non si tratta di uno stipendio particolarmente monstre, ma è il confronto con ciò che si può permettere ad oggi la nostra Serie A che fa saltare davvero ogni parametro. Riccardo Calafiori al Bologna ha uno stipendio attuale da 750 mila euro che – rapportato alle modalità inglesi di calcolo – equivalgono a circa 14 mila euro a settimana. Praticamente un quarto di quanto andrebbe a guadagnare a Londra, senza contare l'enorme up grade che andrebbe a fare in carriera a soli 22 anni.

Quanto vale il cartellino di Calafiori

Le cifre per acquistare a titolo definitivo Calafiori hanno fatto desistere anche la prima tra le pretendenti della Serie A, la Juventus di Thiago Motta. L'ex tecnico del Bologna ha potuto verificare con mano le qualità del difensore ed è stato uno degli input dati a Giuntoli per questo mercato. Ma di fronte alle richieste dei felsinei e al pressing dell'Arsenal, da Torino si è alzata bandiera bianca. Per Calafiori il Bologna ha rilanciato in alto, a 50 milioni di euro per il cartellino: da Londra non hanno battuto ciglio ed è arrivata una prima offerta praticamente perfetta, di 47 milioni.