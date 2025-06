video suggerito

Cristiano Ronaldo avrà uno stipendio indecente dopo il rinnovo con l'Al Nassr: 413 euro al minuto Quanto guadagna Cristiano Ronaldo dopo il rinnovo ufficiale con l'Al Nassr. Le cifre nel dettaglio del suo stipendio eccezionale.

A cura di Marco Beltrami

Il futuro di Cristiano Ronaldo è stato definito. Non ci sono dubbi sulla sua permanenza all'Al-Nassr dopo l'ufficialità del rinnovo del contratto fino al 2027. Prosegue dunque il sodalizio tra il 40enne campione portoghese e il club dell'Arabia Saudita, che gli garantirà uno stipendio indecente, soprattutto se paragonato a quello delle stelle del calcio europeo. Le cifre sono mostruose, anche per un calciatore abituato a percepire ingaggi notevoli.

Quanto guadagna Cristiano Ronaldo all'Al Nassr, il nuovo stipendio

Cristiano Ronaldo ha firmato quello che è il contratto più ricco nella storia di un calciatore. Per spingerlo a firmare nuovamente con l'Al-Nassr gli sono state garantite somme di denaro eccezionali. In pratica, lo stipendio annuale dell'ex di Sporting, Manchester United, Real Madrid e Juventus dovrebbe raggiungere i 200 milioni di euro. Come se non bastasse, stando a quanto riportato da Marca, bisognerà aggiungere anche una sessantina di milioni di euro di diritti d'immagine.

Le cifre precise dello stipendio di Ronaldo, quanto incasserà al giorno

Per capire l'entità del guadagno di Cristiano Ronaldo nella sua "nuova" avventura all'Al-Nassr, basta scorporare lo stipendio. Conti alla mano, CR7 intascherà circa 16,67 milioni di euro al mese, 4.167 milioni di euro alla settimana, 595.357 euro al giorno, 24.806 euro all'ora, 413.4 euro al minuto, 6.89 euro al secondo. Insomma, facile definirlo ancora una volta un "Paperone" del pallone.

Vinta dunque la sfida a distanza con l'antagonista di sempre Leo Messi. L'attaccante argentino dell'Inter Miami guadagna poco meno di 18 milioni di euro a stagione. Una cifra però che non comprende i proventi derivanti dalle sponsorizzazioni. Si avvicina a Ronaldo il suo vecchio compagno ai tempi del Real Madrid, Karim Benzema, ora avversario nel campionato arabo. Per lui, stipendio da 100 milioni di euro a stagione con l'Al-Ittihad. Distanziato, e di molto, il giocatore meglio pagato in Europa, ovvero Mbappé, che al Real incasserà poco più di 20 milioni di euro.