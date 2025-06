video suggerito

Ufficiale, Cristiano Ronaldo rinnova con l'Al Nassr fino al 2027: "Scriviamo la storia insieme" Fine del tormentone: alla vigilia della nuova finestra di mercato e della fine del contratto in vigore, Cristiano Ronaldo e l'Al Nassr hanno annunciato il rinnovo ufficiale. Che terrà ancora a lungo il portoghese in Arabia Saudita dove tornerà alla carica per i mille gol in carriera. Un accordo che solo qualche settimana fa sembrava lontanissimo ma che si è trasformato in realtà: "Stessa passione, stesso sogno".

A cura di Alessio Pediglieri

Doveva essere divorzio, poi le sirene del Mondiale per Club, infine il futuro tinto di ipotesi. Invece, smentendo tutto e tutti, Cristiano Ronaldo e l'Al Nassr hanno ritrovato l'intesa e invece di separare le proprie strade le hanno riunite a fronte di un rinnovo di contratto che durerà ancora per molto, fino all'estate 2027 quando Cr7 avrà 42 anni compiuti: "Inizia un nuovo capitolo. Stessa passione, stesso sogno. Scriviamo la storia insieme" hanno unitamente postato il campione portoghese e il club arabo sui rispettivi account social.

Cr7 e l'Al Nassr, intesa con tempistiche studiate a tavolino

Dopo le nuvole è arrivato il sereno e così per l'Al Nassr si sono dileguate anche le ultime ombre sul futuro del fuoriclasse portoghese che ha smentito tutti con i fatti chiudendo il rinnovo di contratto e mettendo fine a tante voci. Con una tempistica perfetta: il 27 giugno si riapre la seconda finestra speciale di calciomercato, a favore del Mondiale per Club, con le squadre qualificate agli ottavi che avrebbero giocoforza alimentato ulteriori speculazioni. E il 30 giugno scadeva il contratto in essere tra Cr7 e sauditi: così, il nuovo accordo arriva perfettamente in tempo per mettere fine ai rumor che volevano Ronaldo vicino ad altri club.

Rumor e voci infondate: Ronaldo ha scelto di proseguire in Arabia

Nonostante i contatti dei giorni scorsi con squadre partecipanti al Mondiale per Club, tra cui Al-Hilal di Simone Inzaghi e il Botafogo, il 40enne campione portoghese ha scelto di restare a Riad e proseguire la sua caccia personale al millesimo gol con i colori dell'Al Nassr. Il finale di stagione non era stato entusiasmante, con il club senza alcun titolo raggiunto malgrado il cambio di panchina – e l'avvento di Stefano Pioli. Dopo un idillio iniziale con il tecnico italiano tutto si è infranto, al di là delle smentite successive, a tal punto che la chiusura del rapporto dell'ex Milan con l'Al Nassr è arrivato poco fa, permettendogli di tornare in Italia firmando per la Fiorentina.

L'accordo tra Cr7 e Al Nassr: biennale e stessi emolumenti per festeggiare il millesimo gol

E Ronaldo? Resterà felice e soddisfatto a Riad, proseguendo la sua avventura saudita. Il rinnovo è diventato nero su bianco lontano dai clamori e da occhi indiscreti. Mentre il mondo del pallone era rivolto in America per gli atti decisivi della prima fase del Mondiale per Club, Cr7 e l'Al Nassr hanno rinnovato il proprio accordo con un biennale: stessi faraonici emolumenti (200 milioni a stagione) con la possibilità da parte del portoghese di avere sempre e comunque l'ultima parola sul proprio futuro. Cristiano Ronaldo è arrivato in Arabia nel gennaio 2023, e ora ha deciso di consolidare la propria figura iconica del campionato saudita dove fin qui ha fatto registrare numeri impressionanti: 105 partite ufficiali con l’Al Nassr, 93 goal e 19 assist.