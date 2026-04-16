Cristiano Ronaldo stoico, gioca con l’Al Nassr poi viene sostituito all’89°: “Doveva vomitare”

Nonostante fosse partito titolare in attacco dell’Al Nassr contro l’Al Ettifaq, Cristiano Ronaldo è stato sostituito all’89° minuto. Il cinque volte vincitore del Pallone d’Oro si è diretto direttamente negli spogliatoi: “Non si sentiva bene per continui dolori allo stomaco”, ha spiegato il tecnico Jorge Jesus.

Alla fine non ce l'ha fatta Cristiano Ronaldo a restare in campo fino a fine partita ma per l'amore dell'Al Nassr ha tenuto duro finché ha potuto. Venendo sostituito solamente a fine gara, all'89° quando ha chiesto il cambio a Jorge Jesus per dirigersi immediatamente negli spogliatoi, dove ha vomitato in preda a dolori di stomaco che lo avevano accompagnato lungo tutto il corso del match. Dove è riuscito comunque ad essere anche decisivo, entrando nell'azione del gol della vittoria.

Cos'è accaduto a Cristiano Ronaldo: "Non volevo giocasse, aveva dolori di stomaco"

Un momento molto particolare e sul quale in molti si sono interrogati: la strana sostituzione di Cr7 da parte del tecnico Jorge Jesus a pochi istanti prima del 90° nella gara disputata dall'Al Nassr contro l'Al Ettifaq mercoledì sera, e vinta 1-0 grazie alla rete di Kingsley Coman che ha ribadito la respinta del portiere avversario proprio su un tiro di Ronaldo. Che ha giocato in pessime condizioni fisiche, una situazione che è stata scoperta solamente in seguito.

A rivelare il retroscena e il motivo della strana sostituzione è stato l'ex allenatore del Benfica e connazionale di Cr7, Jorge Jesus, che ha spiegato come Cristiano Ronaldo soffrisse di mal di stomaco e ha poi vomitato al rientro negli spogliatoi. "Stavo pensando di non farlo giocare, non era in forma" ha spiegato il tecnico dell'Al Nassr, "soffriva di mal di stomaco e di una generale sensazione di stanchezza. Ma alla fine ha voluto essere in campo. Quando l'ho sostituito, è andato dritto negli spogliatoi e ha vomitato".

L'Al Nassr e Cr7 vicini al loro primo Scudetto: ultimo ostacolo, l'Al Hilal di Inzaghi

Una dedizione alla causa dell'Al Nassr che ha aumentato ancor più di quanto sia già virale la notorietà e la fama di Cr7 in Arabia e non solo da parte dei sostenitori della sua squadra. Anche grazie a questo successo Cristiano Ronaldo e i suoi compagni sono saldamente in testa alla classifica a cinque giornate dalla fine. Se tutto procederà come deve, sarebbe il primo titolo nella Saudi Pro League sotto la guida di CR7. Una vittoria contro l'Al Ahli nella prossima partita, mercoledì 29 aprile potrebbe avvicinarli ulteriormente al titolo. Soprattutto se i diretti rivali, l'Al-Hilal di un contestatissimo Simone Inzaghi, dovessero perdere ulteriori punti.