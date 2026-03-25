Chi è Makkelie, arbitro di Italia-Irlanda del Nord: il clamoroso precedente con Cristiano Ronaldo

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È Danny Makkelie l'arbitro scelto per dirigere la semifinale dei playoff Mondiali tra Italia e Irlanda del Nord, in programma il 26 marzo. Nato a Curaçao, è uno dei fischietti più esperti del panorama internazionale, in lista FIFA dal 2011, e ha già arbitrato la Nazionale per quattro partite con tre vittorie e un pareggio: la più recente è la vittoria contro la Croazia agli Europei del 2024 che per l'olandese si sono conclusi con un'esclusione. Ma in campo internazionale il suo nome evoca spiacevoli ricordi perché è legato al gol fantasma di Cristiano Ronaldo non convalidato contro la Serbia nel 2021 per la seconda giornata delle qualificazioni ai Mondiali. Di mestiere fa il poliziotto e in campo è noto per essere molto intransigente: tolleranza zero per le proteste e gestione severa delle partite, con una tendenza a estrarre cartellini che estrae con una certa facilità. Oltre all'arbitro, a completare la squadra ci saranno gli assistenti Steegstra e de Vries, lo spagnolo Gil Manzano come IV uomo, van Boekel al Var e Manschot all’Avar.

I precedenti di Makkelie con l'Italia

La sfida tra Italia e Irlanda del Nord sarà arbitrata dall'olandese che ha già avuto a che fare con la Nazionale nel corso della sua carriera. Il precedente più recente è quello del 2024, nella partita degli Europei contro la Croazia vinta grazie al gol di Zaccagni, ma in generale gli incontri passati sorridono agli Azzurri: in totale ci sono tre vittorie e un solo pareggio, lo 0-0 contro il Portogallo nella Nations League nel 2018.

Makkelie ha diretto anche il Milan in Champions League

Diversi sono invece i trascorsi con le squadre italiane dove le decisioni di Makkelie hanno spesso creato polemiche. È stato arbitro della finale di Europa League persa dall'Inter contro il Siviglia e in Champions ha annullato tre gol ad Alvaro Morata durante un Juve-Barcellona. Diverse proteste sono arrivate anche da parte dello Sporting ma soprattutto dal Benfica che un anno fa è andato su tutte le furie per la sua gestione nella partita contro il Barcellona.

Il gol non convalidato a Cristiano Ronaldo nel 2021

La polemica del gol non convalidato a Cristiano Ronaldo

La controversia più grande della sua carriera è quella legata al gol fantasma si Cristiano Ronaldo segnato all'ultimo secondo contro la Serbia. Sul campo non c'erano a disposizione Goal Line Technology o VAR e Makkelie ha avuto una svista clamorosa sulla rete che avrebbe regalato la vittoria al campionato: il pallone aveva superato completamente la linea di porta ma l'arbitro non se ne è accorto e ha annullato il gol, scatenando un mare di proteste con il campione portoghese che aveva abbandonato il campo gettando a terra la fascia da capitano.