L’arbitro di Italia-Croazia escluso dagli Europei: presentata denuncia, Makkelie è incredulo

A cura di Alessio Morra

Danny Makkelie, uno dei migliori arbitri d'Europa nonché direttore di gara di Italia-Croazia, ha chiuso i suoi Europei. Il caso di Makkelie è particolare. Perché in ambito Uefa le sue direzioni avevano convinto, ma la federcalcio croata ha ufficialmente presentato una denuncia contro l'operato di Makkelie e la Uefa ha deciso di escludere da Euro 2024 il fischietto olandese, che secondo i media olandese non l'ha presa affato niente bene.

Tante polemiche per le partite dirette da Makkelie

Makkelie è uno degli arbitri più noti nell'ambito europeo: ha diretto partite degli Europei 2020 (quella inaugurale e una semifinale) dei Mondiali 2022 e tante partite in Champions. In questo campionato Europeo è stato il direttore di gara di sole due partite: Germania-Ungheria e Croazia-Italia. Nella prima era stato contestato dai magiari per il primo gol tedesco, che era però regolarissimo. Nella seconda è stato contestato dai croati, con il tecnico Dalic che aveva lanciato delle frecciate e in Croazia c'era chi aveva detto ch egli otto minuti di recupero erano stati eccessivi, Zaccagni ha segnato proprio al 98′.

Ma la Uefa aveva promosso l'arbitro olandese

Le sue partite erano state giudicate positivamente dai vertici della Uefa. Ma Makkelie è stato accantonato. Il suo Euro 2024 è già finito. A Makkelie è stato comunicato che non sarà più utilizzato dopo la fase a gironi. L'arbitro è rimasto di stacco, non si aspettava l'esclusione.

La denuncia della Croazia per l'arbitraggio di Makkelie

Il portale olandese Nu.nl scrive che nell'esclusione ha pesato tanto la denuncia sporta dalla federcalcio della Croazia, e in Olanda danno peso al legame forte tra i dirigenti croati e il presidente Uefa Ceferin. Ma queste ultime sono solo illazioni. Fonti del comitato arbitrale fanno, comunque, sapere di essere rimasti altrettanto sorpresi.

Evidentemente le polemiche dei giorni scorsi e le parole di Marco Rossi che dopo Germania-Ungheria lo aveva definito il peggiore in campo e quelle di Modric: "Non so come abbia fatto l'arbitro ad assegnare così tanti minuti di recupero", potrebbero avere avuto un peso. Oltre ai media croati che erano stati durissimi con il direttore di gara.