Germania inarrestabile, batte pure l’Ungheria e vola agli ottavi di Euro 2024: super Musiala La nazionale tedesca è la prima squadra a qualificarsi per gli ottavi degli Europei. La Germania a Stoccarda ha battuto anche l’Ungheria grazie alle reti di Musiala e Gundogan. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

La Germania è un rullo compressore, batte pure l'Ungheria ed è già agli ottavi di finale degli Europei. Domenica 23 giugno, però, contro la Svizzera dovrà conquistare anche il primato del Girone A. L'incontro è terminato 2-0. I goleador sono stati Musiala, primo a giocatore a salire a 2 gol a Euro 2024, e Gundogan.

Musiala segna ed è il capocannoniere di Euro 2024

A Stoccarda, la Germania che dopo la manita alla Scozia vuole il bis con l'Ungheria, che è già con le spalle al muro, dopo il ko con la Svizzera all'esordio. Non è una partita scontata. Negli ultimi confronti i magiari hanno spesso fatto male ai tedeschi, che dopo pochi secondi già rischiano, ma Neuer è reattivo. Marco Rossi gli spazi alla Germania non glieli concede, che deve faticare prima del gol dell'1-0 ha una sola occasione, con Havertz stoppato da Gulacsi.

Il vantaggio tedesco lo realizza Jamal Musiala, che al 22′ sfrutta l'ingenuità e la dormita del difensore Orban e del portiere Gulacsi, che si aspettano che l'arbitro fischi un fallo (che non c'è nemmeno per il VAR). Il numero 10 della Germania da buona posizione calcia con potenza e insacca. Passano pochi minuti e Neuer è strepitoso. Il portiere vola su una punizione fantastica di Szoboszlai. Nel finale di tempo Musiala sfiora il bis, Sallai segna, ma è in fuorigioco.

Gundogan raddoppia, Ungheria ko

La Germania nella ripresa subisce uno spavento subito, ma dopo l'avvio traballante cambia registro e gioca molto meglio quando entrano Sané e Fullkrug. Al 62′ il 2-0. L'azione è splendida, realizza Gundogan, che chiude con precisione. La partita finisce lì, i magiari hanno una chance con Varga, ma Neuer c'è sempre. La Germania cerca il terzo gol. Gulacsi lo nega a Kroos, Kimmich e Sané. L'Ungheria cerca il gol della bandiera, ma non lo trova. Finisce 2-0. Tedeschi agli ottavi.

La Germania è agli ottavi di Euro 2024

In virtù di questo successo la Germania è la prima squadra a qualificarsi per gli ottavi di finale. Con 6 punti la qualificazione è certa, ora però resta da capire quale sarà il posizionamento nel girone dei tedeschi che possono arrivare primi o secondi – in teoria anche terzi ma deve accadere qualcosa di clamoroso.