Chi è Makkelie, arbitro di Italia-Croazia agli Europei: il poliziotto che ha problemi con i gol Danny Makkelie, 41enne arbitro olandese, dirigerà Italia-Croazia che si disputa stasera alle 21:00, match finale del Gruppo B che delineerà il destino della nostra Nazionale agli Europei 2024. Ha incrociato gli azzurri già tre volte ma il suo nome è legato al suo feeling con il gol: che spesso manca in campo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

Sarà l'olandese Danny Makkelie l'arbitro di Croazia-Italia, match degli Europei che si disputa questa sera alle 21:00 e determinerà la classifica del Girone B non ché il destino degli azzurri di Spalletti. Per quanto riguarda i precedenti con la nostra Nazionale, sono 3 le gare dirette da Makkelie, con un bilancio positivo, fatto di due vittorie e un pareggio per gli azzurri. Ma il fischietto olandese, che di professione fa il poliziotto, tra i più apprezzati in patria, è stato protagonista di diversi gli aneddoti e curiosità anche per errori clamorosi su alcuni gol in campo internazionale. Come quello non visto a Cristiano Ronaldo in Serbia-Portogallo del marzo 2021 e i clamorosi 3 gol annullati in una sola partita ad Alvaro Morata in un Juventus-Barcellona di Champions League.

Chi è Makkelie, l'arbitro di Italia-Croazia alla sua seconda partita a Euro 2024

Danny Makkelie ha 41 anni e in Olanda è considerato da tempo tra i migliori fischietti nazionali in circolazione. Ha iniziato a fare l'arbitro a 16 anni ed è diventato internazionale dal 2011. A Euro 2024, prima di Croazia-Italia ha arbitrato soltanto una partita: Germania-Ungheria di mercoledì 19 giugno, finita 2-0 per i padroni di casa che ha permesso ai tedeschi la qualificazione con un turno d'anticipo agli ottavi. In carriera ha incrociato il cammino dell'Italia solamente in altre tre occasioni: contro la Macedonia (nel 2016) con la vittoria azzurra per 3-2, contro il Portogallo nella Nations League (0-0) nel 2018 e nel match d'esordio di Euro 2020 a Roma degli Azzurri contro la Turchia, conclusosi col successo per 3-0 della nostra Nazionale, malgrado una svista colossale.

Makkelie, l'arbitro poliziotto con un problema sui gol

Lontano dai campi di gioco, Makkelie svolge un'attività particolare: è un poliziotto, un lavoro che ha spesso influito sulla rigidità delle sue decisioni anche durante le partite. Intransigente, rigido e determinato, Makkelie, che è anche stato il più giovane arbitro ad arbitrare nel massimo campionato olandese, ha però spesso patito queste sue doti. Il suo nome è infatti legato ad un clamoroso gol ‘fantasma' che aveva visto protagonista Cristiano Ronaldo con il Portogallo contro la Serbia nel marzo 2021, A Cr7 venne tolto un gol regolare e Makkelie si scusò poi ufficialmente con la nazionale lusitana e con il ct portoghese per il marchiano errore.

Ma Makkelie fu protagonista anche in un'altra occasione, sempre riguardante i gol. Questa volta "vittima" designata Alvaro Morata, quando vestiva la maglia della Juventus in un clamoroso match contro il Barcellona, in champions, dove al bomber spagnolo vennero annullati ben tre gol.

Le battute su Blatter e la sospensione in Olanda

Danny Makkelie è stato anche coinvolto in atteggiamenti borderline durante la sua carriera internazionale. Come quando ad inizio carriera, nel 2014, venne immortalato a ridere e ironizzare sulla caduta dal palco di Sepp Blatter, allora Presidente della FIFA. La Federcalcio olandese lo multò, ma in un'altra occasione lo sospese da tutte le attività arbitrali: accadde nel 2017 quando salì alla ribalta la notizia che aveva ricevuto un un prestito pari a 35 mila euro da un suo ex collega, allenatore e amico Jaap Uilenberg, membro della commissione arbitri dell'Uefa.