Croazia-Italia agli Europei 2024, dove vedere la partita in TV e streaming: orario e probabili formazioni Italia e Croazia si sfidano lunedì 24 giugno alle 21:00 per sancire la seconda qualificata agli ottavi di finale del Girone B di EURO 2024: le probabili formazioni di Spalletti e Dalic. Diretta in chiaro su Rai 1.

A cura di Vito Lamorte

L'Italia di Luciano Spalletti affronta la Croazia nella gara che sancirà la seconda qualificata agli ottavi di finale del Gruppo B di EURO 2024. Dopo il successo contro l'Albania all'esordio per 2-1 e la sconfitta contro la Spagna, gli Azzurri scenderanno in campo a Lipsia lunedì 24 giugno 2024 per prendersi il pass per la fase ad eliminazione diretta. Calcio d'inizio alle 21:00, diretta TV in chiaro su Rai 1 e cronaca testuale su Fanpage.it.

Alla Nazionale Italiana serve una vittoria o un pareggio per volare alla fase successiva del torneo continentale: questi due risultati consentirebbero all'Italia che lasciarsi alle spalle la Croazia ma in caso di sconfitta bisognerà attendere il risultato di Spagna-Albania per valutare un passaggio tra le quattro ‘migliori terze' degli Europei. C'è anche un rischio “biscotto” che può eliminare gli Azzurri.

Dopo l'esordio vincente contro l'Albania, per l'Italia è arrivata una brutta sconfitta con la Spagna non per le proporzioni del punteggio (1-0) ma per il modo in cui la Roja ha maltrattato gli Azzurri in campo: i campioni in carica non sono mai stati in partita e sono stati dominati dalla squadra di De La Fuente per tutti i 90′. La Croazia di Zlatko Dalic ha raccolto un punto in due partite ed è con le spalle al muro: per passare il turno Modric & co hanno un solo risultato a disposizione, ed è la vittoria.

Sono nove i precedenti tra Italia e Croazia: bilancio in favore dei croati con 3 vittorie, 5 pareggi e un solo successo degli Azzurri.

Partita: Croazia-Italia

Quando: lunedì 24 giugno

Orario: 21:00

Dove: Leipzig Stadion, Lipsia

Diretta TV: Rai 1, Sky

Diretta Streaming: Rai Play, SkyGo, Now

Competizione: Euro 2024, fase a gironi

Dove vedere Croazia-Italia in diretta TV: in chiaro su Rai 1

Dove vedere Croazia-Italia in TV? La terza partita della Nazionale a EURO 2024 si potrà vedere in TV in chiaro su Rai 1, con telecronisti Rimedio e Di Gennaro. Croazia-Italia si potrà seguire anche su Sky e in particolare sui canali Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251). Per Sky a raccontare il match ci saranno Fabio Caressa e Beppe Bergomi.

Croazia-Italia, dove vederla in streaming

Croazia-Italia si potrà vedere in streaming in chiaro, collegandosi sul sito di RaiPlay, in maniera gratuita. Gli abbonati Sky potranno seguire la partita degli Europei su Sky GO, l'app loro riservata. Possibile anche sfruttare la diretta streaming offerta da NOW, dove sarà possibile acquistare il singolo biglietto.

Le probabili formazioni di Croazia-Italia a Euro 2024

Dalic si affida al suo centrocampo di qualità formato da Modric, Brozovic e Kovacic con il tridente composto da Majer, Petkovic e Kramaric per impensierire la difesa azzurra.

Spalletti punta ancora su Scamacca in attacca ma opta per qualche modifica in mediana e in difesa rispetto alle prime due uscite.

CROAZIA (4-3-3): Livakovic; Juranovic, Sutalo, Gvardiol, Perisic; Modric, Brozovic, Kovacic; Majer, Petkovic, Kramaric. CT: Dalic.

ITALIA (4-2-3-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Calafiori, Bastoni, Dimarco; Jorginho, Barella; Chiesa, Frattesi, Pellegrini; Scamacca. CT: Spalletti.

Italia agli ottavi, cosa serve: la classifica del girone

Gli Azzurri fanno parte del girone B con Spagna, Croazia e Albania. Dopo la vittoria con la nazionale albanese, l'Italia ha perso per 1-0 con la Spagna e ora se la vedrà con la selezione croata nella partita che deciderà il futuro della Nazionale. Con una vittoria l'Italia si assicurerebbe il pass per gli ottavi ma anche un pareggio potrebbe garantire il passaggio al turno successivo. In caso di sconfitta, bisognerà vedere il risultato di Spagna-Albania e poi fare i vari conteggi per stabilire le ‘migliori terze' del torneo.

Spagna 6 punti (+4) Italia 3 punti (+1) Albania 1 punti (-1) Croazia 1 punti (-3)