video suggerito

Italia a rischio “biscotto” a Euro 2024: la combinazione di risultati che può eliminare gli azzurri L’Italia ha praticamente in tasca la qualificazione agli ottavi degli Europei dopo il 2-2 tra Croazia e Albania. Basterà un punto agli azzurri per centrare l’obiettivo. Tuttavia una sconfitta contro la Spagna complicherebbe tutto e aprirebbe uno scenario a dir poco rischioso. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

5 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un punto e la qualificazione per l'Italia agli ottavi degli Europei è praticamente cosa fatta. Il pareggio 2-2 tra Croazia e Albania spalanca praticamente agli azzurri le porte del passaggio del turno con ancora due partite da giocare. Alla Nazionale di Spalletti basterà non perdere entrambe le gare del girone per essere certa di centrare una qualificazione che a quel punto sarebbe molto alla portata. Anche solo tra le migliori terze.

Nonostante questa certezza però c'è una remota possibilità che si presenti uno scenario "da biscotto" che vedrebbe l'Italia fuori in una certa combinazione di risultati. La sconfitta nella partita di domani contro la Spagna infatti renderebbe molto aperta l'ultima giornata del girone. A quel punto, se l'Italia perdesse anche contro la Croazia e l'Albania dovesse fare il colpaccio contro la Spagna, gli azzurri sarebbero fuori chiudendo al quarto posto.

L'esultanza dell'Italia contro l'Albania.

Italia-Spagna a Euro 2024, cosa serve per qualificarsi agli ottavi

Inutile dire che in caso di vittoria dell'Italia contro la Spagna nella sfida di domani, giovedì 20 giugno, gli azzurri avrebbero in tasca la qualificazione agli ottavi matematicamente con 6 punti e ancora una partita da giocare. Diverso sarebbe invece il discorso se l'Italia dovesse pareggiare. Il matematico passaggio del turno non avverrebbe ma di fatto la Nazionale di Spalletti sarebbe quasi certa di essere almeno tra le migliori terze con 4 punti conquistati.

In caso di sconfitta invece contro la Spagna tutto sarà rimandato all'ultima giornata quando l'Italia sfiderà la Croazia. Con la Spagna già qualificata e pronta a sfidare l'Albania, si potrebbe materializzare un rischio "biscotto" – che in Italia abbiamo conosciuto nel 2004 – o quantomeno quello di una sconfitta legittima della Roja contro la Nazionale di Silvinho.

L'Albania potrebbe beneficiare di un "biscotto" contro la Spagna.

Rischio "biscotto" in Spagna-Albania nel girone dell'Italia agli Europei

Il "biscotto" l'Italia ha già vissuto sulla propria pelle agli Europei 2004 in quel famoso Svezia-Danimarca terminato 2-2. Per evitarlo o quantomeno non rischiare che l'Albania possa tentare l'impresa contro la Spagna, bisognerà sicuramente non perdere domani. In questo caso, l'eventuale sconfitta degli azzurri anche contro la Croazia nell'ultimo turno della fase a gironi, darebbe la possibilità all'Albania di qualificarsi se riuscisse a battere la Roja.

Con il successo della Nazionale di Silvinho l'Italia sarebbe fuori da tutto al quarto posto e con soli 3 punti. Realisticamente però ora è davvero difficile pensare che una Nazionale blasonata come la Roja e piena zeppa di campioni possa pensare a questo, ma sicuramente che possa rischiare di perdere con l'Albania è chiaramente possibile.