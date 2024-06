video suggerito

Croazia-Albania a Euro 2024 finisce con un pareggio pazzesco: cosa cambia per l’Italia nel girone Divertente pareggio per 2-2 tra Croazia e Albania: cosa cambia per l’Italia nel girone B di EURO 2024. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

Divertente pareggio per 2-2 tra Croazia e Albania nella partita che apre la seconda giornata del gruppo B di EURO 2024. Un risultato importante per l'Italia in vista della sfida contro la Spagna: in caso di mancata vittoria domani con la Roja gli Azzurri contro la Croazia nell'ultimo turno potrebbero avere due risultati per passare il turno e potrebbero farlo come seconda classificata, evitando il terzo posto e un turno subito insidioso agli ottavi di finale.

In virtù di questo risultato, però, con un punto la Nazionale Italiana può passare già tra le terze e non è mai successo che una squadra non si qualificasse con 4 punti al turno successivo. In pratica, con un punto nelle prossime due partite la selezione di Luciano Spalletti sarebbe alla fase ad eliminazione diretta.

Il campo ha regalato una giornata incredibile a Gjasula, che prima fa un autogol che sembra condannare la selezione di Sylvinho e poi punisce i croati nel recupero facendo esplodere di gioia il settore occupato dai tifosi albanesi allo stadio di Amburgo. Budimir aveva pareggiato il gol iniziale di Laçi ma la spinta della seconda parte della squadra di Dalic non è bastata per portare a casa i 3 punti.

La Croazia si mangia le mani dopo la rimonta: cuore Albania

La nazionale albanese, proprio come accaduto contro l'Italia, si è portata in vantaggio dopo pochi minuti con Laçi: ottima palla tagliata da Asani e inserimento perfetto del centrocampista che di testa batte Livakovic e porta avanti la squadra di Sylvinho.

La Croazia si è mostrata troppo lenta e spenta, non riuscendo mai a cambiare passo e concedendo troppo spazio all'Albania che ha anche avuto due occasioni per raddoppiare. Dalic nella ripresa inserisce Pasalic e Sucic e la selezione croata rimette in piedi una partita sottotono.

Si alza il ritmo e crescono anche le potenziali occasioni. Nel giro di due minuti cambia la storia della partita di Amburgo: Kramarić pareggia dopo un assist di Budimir e pochi secondi dopo è un autogol di Gjasula a ribaltare la gara in favore della Croazia.

Nei minuti di recupero, quando tutto sembra deciso, ecco che Hoxha riceve a sinistra e crossa al centro per Gjasula: il centrocampista si prende la rivincita sulla carambola di pochi istanti prima e di prima intenzione batte Livakovic.

Il tabellino di Croazia-Albania

RETI: 11′ Laçi, 74′ Kramaric, 76′ Gjasula (OG), 94′ Gjasula.

CROAZIA (4-3-3): Livakovic; Juranovic, Sutalo, Gvardiol, Perisic (84′ Borna Sosa); Modric, Brozovic (46′ Pasalic), Kovacic; Majer (46′ Sucic), Petkovic (69′ Budimir), Kramaric (84′ Baturina). Ct. Dalic.

ALBANIA (4-2-3-1): Strakosha; Hysaj, Ajeti, Djimsiti, Mitaj; Asllani, Ramadani (85′ Hoxha), Laci (72′ Gjasula); Asani (64′ Seferi), Manaj (85′ Daku), Bajrami. Ct. Sylvinho.

ARBITRO: François Letexier (FRA).