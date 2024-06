Italia-Spagna, dove vedere la partita degli Azzurri a Euro 2024 in TV e streaming: orario e probabili formazioni

video suggerito

Dopo la vittoria all'esordio sull'Albania, l'Italia di Luciano Spalletti questa sera affronta la Spagna nella seconda partita di Euro 2024: gli Azzurri scenderanno in campo per giocarsi la vetta del gruppo B contro la Roja di De La Fuente. La Nazionale ha bisogno di un risultato positivo per poter pensare già agli ottavi di finale anche dopo il 2-2 tra Croazia e Albania: un pareggio contro gli spagnoli potrebbe bastare per staccare il pass per il prossimo turno: chi vince sarà aritmeticamente qualificato agli ottavi. Fischio d'inizio oggi giovedì 20 giugno alle ore 21 con diretta TV in chiaro sulla Rai e su Sky. Arbitra Vincic.

Per quanto riguarda la formazione azzurra, Luciano Spalletti dovrebbe puntare ancora sul modulo 4-2-3-1 con l'unica punta Scamacca e il trio formato da Chiesa, Pellegrini e Frattesi alle sue spalle. In difesa ancora Bastoni e Calafiori.

La nazionale italiana è reduce dal successo in rimonta per 2-1 contro l'Albania mentre la Spagna di De La Fuente ha rifilato un secco 3-0 alla Croazia nel match d'esordio e si candida per recitare un ruolo da protagonista nel torneo. Italia e Spagna si affrontano per la 41esima volta nella loro storia: il bilancio è favorevole alle Furie Rosse, che hanno vinto 13 volte contro le 11 degli Azzurri. 16 i pareggi. L'ultimo confronto diretto risale alle semifinali di Nations League del 2023: la Spagna si impose per 2-1 con un gol di Joselu all'88'.

Partita: Italia-Spagna

Quando: giovedì 20 giugno

Orario: 21:00

Dove: Arena AufSchalke, Gelsenkirchen

Diretta TV: Rai 1, Sky

Diretta Streaming: Rai Play, SkyGo, Now

Competizione: Euro 2024, fase a gironi

Dove vedere Italia-Spagna in diretta TV: in chiaro su Rai 1

Dove vedere Italia-Spagna in TV? La seconda partita della Nazionale a EURO 2024 si potrà vedere in TV in chiaro su Rai 1, con telecronisti Rimedio e Di Gennaro. Italia-Spagna si potrà seguire anche su Sky e in particolare sui canali Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251).

Italia-Spagna, dove vederla in streaming

Italia-Spagna si potrà vedere in streaming in chiaro, collegandosi sul sito di RaiPlay, in maniera gratuita. Gli abbonati Sky potranno seguire la partita degli Europei su Sky GO, l'app loro riservata. Possibile anche sfruttare la diretta streaming offerta da NOW, dove sarà possibile acquistare il singolo biglietto.

Le probabili formazioni di Italia-Spagna a Euro 2024

Luciano Spalletti per Italia-Spagna potrebbe puntare ancora sul 4-2-3-1 con Chiesa, Pellegrini e Frattesi ancora a sostegno dell'unica punta Scamacca. De La Fuente dovrebbe puntare sullo stesso undici che ha battuto la Croazia e si affiderà al tridente composto da Yamal, Morata e Nico Williams. Le probabili formazioni di Italia-Spagna:

ITALIA (4-2-3-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Dimarco; Jorginho, Barella; Frattesi, Pellegrini, Chiesa; Scamacca. Ct: Spalletti.

SPAGNA (4-3-3): Unai Simon; Carvajal, Le Normand, Laporte, Cucurella; Fabian Ruiz, Rodri, Pedri; Yamal, Morata, Nico Williams. Ct: De La Fuente.