Lo stadio di Italia-Spagna agli Europei 2024: dove si gioca la seconda partita degli azzurri Per la seconda partita di Euro 2024, l'Italia si sposta da Dortmund a Gelsenkirchen: contro la Spagna, il teatro della gara di questa sera sarà la Veltins Arena, casa dello Schalke 04 che può ospitare fino a 61 mila spettatori.

A cura di Alessio Pediglieri

L'Italia di Spaletti ritorna in campo per la seconda partita degli Europei 2024 e dopo aver esordito vincendo contro l'Albania, sfiderà la Spagna, il pericolo numero uno per la prima posizione del Gruppo B. La gara si gioca oggi 20 giugno, con fischio d'inizio alle 21:00 e si disputa alla Veltins Arena di Gelsenkirchen.

Lo stadio di Gelsenkirchen che ospita la seconda partita degli Azzurri è la casa dello Schalke 04, formazione di Bundesliga che gioca in quell'impianto le proprie partite interne di fronte al proprio pubblico, a partire dal 2001 mentre in precedenza le gare in casa venivano disputate al Parkstadion. La Veltins Arena – che per l'occasione di Italia-Spagna vedrà pari numero di spettatori delle due nazionali, per un totale di 20 mila persone – può ospitare oltre 61 mila tifosi sui propri spalti.

Lo stadio in cui giocherà l'Italia ha preso il nome di Veltins Arena solamente nel 2005, mentre in precedenza era conosciuto semplicemente come Arena Auf Schalke. Poi, frutto di un accordo economico con l'omonima azienda, uno storico birrificio tedesco sorto nel 1824, si è cambiata la denominazione dello stadio con l'attuale. È uno degli stadi più moderni del mondo ed ha già ospitato diverse gare di altissimo livello non solo di calcio: oltre ad alcune gare dei Mondiali 2006, ha ospitato ad esempio la finale della UEFA Champions League nel 2003-2004. Nel 2010, in occasione della partita inaugurale del campionato mondiale di hockey su ghiaccio maschile, l'intero stadio è stato riadattato a palazzetto del ghiaccio con una capienza record di quasi 78 mila spettatori.

Se Gelsenchirken e il suo Veltins Arena ospiteranno la seconda gara degli Azzurri, contro la Spagna, in questi Europei, questo impianto è solo uno dei tre che vedranno giocare l'Italia nella prima fase a gironi. La prima partita si è disputata al Signal Iduna Park di Dortmund, a tutti meglio noto come Westfalenstadion. E' la casa del Borussia Dortmund e fu teatro della semifinale dei Mondiali 2006 quando l'Italia sfidò e batté la Germania grazie a Alex Del Piero.

Oltre Dortmund e Gelsenkirchen, l'Italia farà tappa a Lipsia per l'ultimo match della prima fase degli Europei, sfidando la Croazia. Teatro della gara sarà la Red Bull Arena, casa del Lipsia e stadio storico, da 43mila posti che in passato ha già ospitato la Confederation Cup 2005 e il Mondiale 2006.