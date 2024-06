video suggerito

Del Piero fermato dalla TV tedesca: “Vuoi chiedere scusa?”. Alex si mette la mano sul cuore Il giornalista della TV tedesca presente agli Europei ha riconosciuto Alex Del Piero prima di Italia-Albania e lo ha invitato a scusarsi pubblicamente con milioni di spettatori in quel momento in ascolto: “Certo che lo faccio…”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

415 CONDIVISIONI condividi chiudi

Alex Del Piero è tornato dopo 18 anni sul ‘luogo del delitto': a Dortmund il campione della Juve segnò il gol del 2-0 alla Germania nella semifinale dei Mondiali 2006, sabato sera era presente per Italia-Albania al Signal Iduna Park in vesta di opinionista, una delle sue tante attività post ritiro. A Dortmund Del Piero è stato riconosciuto non solo dai tanti tifosi che gli hanno dedicato cori ed ovazioni, ma anche dalla TV tedesca che aveva una postazione sul terreno di gioco. Il giornalista Alexander Bommes, quando lo ha visto prima del fischio d'inizio, gli ha fatto ampi cenni per avvicinarsi e poi gli ha chiesto "se voleva scusarsi" con i tedeschi, cosa che Alex ha fatto con grande trasporto.

La TV tedesca a Del Piero: "Vuoi chiedere scusa per il 2006?"

"Vuoi chiedere scusa per il 2006?", gli chiede il giornalista. "Yeah", risponde subito Del Piero, cui viene chiesto a quel punto di rivolgersi verso la telecamera, affinché il suo gesto di pubblica contrizione – seppur parecchio postumo – possa raggiungere i milioni di telespettatori tedeschi in quel momento davanti al televisore.

Pinturicchio si mette la mano sul cuore: "Più che scusa, davvero – dice ridendo – scusate, ragazzi!". "Buona partita, grazie Alessandro", lo lascia andare il giornalista, anche lui molto divertito. Un bel gesto di Del Piero, icona tuttora amatissima in tutto il mondo e presente spesso in veste di commentatore o inviato anche in programmi di TV straniere grazie al suo inglese fluente (si è trasferito da anni con la famiglia negli Stati Uniti).

Il gol di Del Piero alla Germania nella semifinale dei Mondiali

Sono passati tanti anni, la Coppa del Mondo ce l'abbiamo noi, qualche parola ai tedeschi la si può anche lasciare lì… Era martedì 4 luglio 2006 quando si giocò la semifinale dei Mondiali a Dortmund tra Italia e Germania: sgoccioli dei tempi supplementari, Fabio Grosso sbloccò lo 0-0, poi un minuto dopo un contropiede da manuale fu rifinito in maniera perfetta da Gilardino con un assist a Del Piero che fulminò Lehmann con un destro sotto l'incrocio dei pali.

Gli azzurri di Lippi poi avrebbero vinto la finale contro la Francia ai rigori. Lì c'è poco da scusarsi, vista anche la testata di Zidane a Materazzi…