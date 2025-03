video suggerito

Scandalo in Perù, giocatori coinvolti in una festa in cui “accadeva di tutto”: c’è anche un nazionale Un tornando a tinte rosse si sta abbattendo sul Perù alla vigilia delle nuove partite di qualificazione ai Mondiali 2026. Il difensore della nazionale Bicolor, Luis Advìncula, sarebbe stato coinvolto insieme ad altri due giocatori negli eccessi di una festa: “E’ evidente che siano avvenuti anche scambi di partner” Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Alessio Pediglieri

La modella Shirley Arica e Luis Advìncula, uno dei tre calciatori coinvolti nei racconti sulla festa

Il Perù si sta apprestando a giocare le ultime partite valide per la qualificazione ai prossimi mondiali contro Bolivia e Venezuela, in un Girone sudamericano che vede la Bicolor mestamente ultima e praticamente fuori da un posto nei playoff. Alla triste situazione in classifica si è aggiunto anche un ulteriore scandalo a luci rosse: una modella ha infatti accusato tre giocatori, tra cui il terzino del Boca, Luis Advìncula, convocato in nazionale per le prossime gare, di aver preso parte ad una festa in cui "è accaduto di tutto". A fronte di tali accuse, e conseguenti polemiche sui social, i tre coinvolti hanno deciso di chiudere tutti i propri account.

Un episodio che rischia di compromettere ancor più la già bassa credibilità calcistica della nazionale peruviana in chiave qualificazione ai Mondiali 2026, per la quale saranno determinanti le prossime due partite, assolutamente da vincere. La prima contro la Bolivia di fronte al proprio pubblico e la seconda in terra venezuelana. Pubblico che non ha di certo gradito l'ultimo scandalo a ridosso degli impegni, che ha coinvolto anche un nazionale, il difensore Luis Advìncula, finito suo malgrado nei racconti piccanti della modella Shirley Arica, insieme ad altri due calciatori: Christian Cueva, Yoshimar Yotún.

Il racconto della modella: "Volevano farmi ubriacare a tutti i costi"

La 35enne peruviana non è stata scevra di particolari nel suo racconto in diretta TV in cui ha raccontato di essere stata invitata da un'amica in un appartamento dove alloggiavano i tre calciatori: "Un amico mi ha invitato e mi ha detto che Cueva, Yotún e Advíncula sarebbero stati lì e lì è accaduto di tutto", ha sottolineato. "Il primo che si è avvicinato a me è stato Cueva, molto attento, un vero gentiluomo. Voleva farmi ubriacare a tutti i costi, ma ha perso tempo. Ho trovato Yotún più interessante, ma non mi ha prestato attenzione". Poi, tra musica, alcool e ormoni che si surriscaldano il racconto entra nei particolari più compromettenti: "Cueva ha provato anche a portarmi in bagno, Ci siamo baciati… Ho iniziato a vederlo più bello, non so se fosse l'alcool…"

Anche Advìncula al festino a tinte rosse: il nazionale disattiva l'account

E proprio sulla presenza del neo convocato Advìncula che il racconto di Shirley Arica è apparso ancora più delineato: "Appariva e scompariva" ha sottolineato sull'atteggiamento del terzino del Boca Juniors, mentre la festa prendeva una piega ulteriore in cui "è evidente che sono anche avvenuti scambi di partner". A seguito di queste scottanti dichiarazioni gli account dei tre calciatori sono stati presi di mira dai tifosi e sono stati disattivati. Solo in seguito proprio Advìncula ha riattivato il proprio, ma limitando i commenti ai suoi post.