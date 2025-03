video suggerito

L'esultanza esagerata di Medvedev a Indian Wells, mai visto così in carriera: deve chiedere scusa Daniil Medvedev si è qualificato per le semifinali del torneo 1000 di Indian Wells. Il russo, che ora sfiderà Holger Rune, dopo aver battuto Fils ha esultato in modo assai particolare: "Ho perso troppe partite tirate".

A cura di Alessio Morra

Daniil Medvedev è in via di guarigione. Dopo mesi pessimi il tennista russo sta ritrovando gioco e vittorie. Quella con Arthur Fils nei quarti del torneo di Indian Wells è stata pesantissima, anche dal punto di vista morale. L'ex numero 1 lo ha fatto capire con la sua esultanza smodata, scomposta e anche un po' goffa, avvenuta dopo un errore del suo avversario.

Medvedev rimonta, batte Fils ed è in semifinale a Indian Wells

Medvedev lo scorso anno ha chiuso al numero 5, ma non ha vinto nemmeno un torneo, ci è andato vicino più volte, ma niente da fare. Risultati negativi in serie a fine stagione, avvio di 2025 deludente con un Australian Open totalmente da cancellare. La risalita è stata molto complicata, un paio di partite perse sul filo, poi la semifinale di Indian Wells, raggiunta con le unghie e con i denti. Il successo con Tommy Paul è stato netto, il match con Fils durissimo, vinto al tie-break del terzo set.

L'esultanza smodata e le scuse

Medvedev rimonta un break nel set decisivo e al terzo matchpoint ha portato a casa la sfida. Dopo aver vinto ha esultato, un'esultanza che ha colpito parecchio, perché Medvedev non è il tipo che esulta così e che ha celebrato il successo dopo un errore banale di Fils a rete. Un'esultanza decisa, importante, fortissima poi, però, quando vede Fils a rete si scusa per quella celebrazione, facendo capire all'avversario che non c'era niente di personale.

Il russo spiega perché ha esultato così

A caldo sul campo Medvedev ha spiegato perché ha esultato così, la spiegazione fila: "Ho perso un sacco di partite tirate quest'anno in cui avrei potuto vincere o forse avrei dovuto vincere, non sono sicuro. Ma partite tirate in cui è un po' cinquanta e cinquanta. Più le perdi, più puoi iniziare a perdere fiducia nei momenti tirati. Quindi non importa se prendi buone decisioni tattiche o giochi bene, la cosa più importante è vincere. Ero felice di aver tagliato il traguardo. Lui ha salvato alcuni matchpoint. Ha avuto un break nel terzo. Sono solo felice di aver vinto. Tutto qui".