Dove si gioca Italia-Albania agli Europei 2024: lo stadio della prima partita degli azzurri Italia-Albania apre gli Europei 2024 in Germania degli Azzurri. Lo stadio della sfida tra la Nazionale di Luciano Spalletti e quella allenata da Silvinho.

A cura di Fabrizio Rinelli

L'Italia farà oggi il suo esordio agli Europei 2024 contro l‘Albania. Gli Azzurri del CT Luciano Spalletti sono inseriti nel girone B completato da Spagna e Croazia che si sfideranno nell'altra partita del raggruppamento. L'Italia giocherà tutte e tre le gare del girone alle ore 21:00. Italia-Albania si gioca in uno stadio che rievoca sicuramente grandi ricordi a tutti noi ovvero il Signal Iduna Park di Dortmund, a tutti noto come Westfalenstadion. La casa del Borussia Dortmund fu teatro della semifinale dei Mondiali 2006 contro la Germania.

In quell'occasione l'Italia vinse una partita incredibile con i gol di Fabio Grosso e Alessandro Del Piero realizzati proprio nei minuti finali dei tempi supplementari. Si tratta di uno stadio storico in Germania che fu costruito addirittura nel 1974 e che negli anni è stato anche caratterizzato da bene quattro ristrutturazioni. Oggi il Signal Iduna Park può contenere ben 81mila spettatori e nella sua storia oltre ad aver ospitato la semifinale dei Mondiali 2006 in Germania, si è anche disputata la finale di Coppa Uefa 2001.

Il Signal Iduna Park di Dortmund pronto ad ospitare Albania-Italia.

Gli stadi delle altre due partite dei gironi dove giocherà l'Italia

Lo stadio è sempre stato conosciuto al mondo intero con il nome di Westfalen, ma all'inizio degli anni 2000 fu poi acquistato dalla compagnia assicurativa Signal Iduna da cui nasce la nuova denominazione dello stadio dopo aver salvato il Borussia dal rischio fallimento. Nella casa dei gialloneri dunque si giocherà la sfida tra Italia e Albania che darà ufficialmente il via agli Europei da parte delle Nazionali di Spalletti e di Silvinho. Il 20 giugno poi gli azzurri giocheranno contro la Spagna, sicuramente la più temuta del torneo.

In quell'occasione l'Italia disputerà la sfida contro la Roja all’Arena AufSchalke di Gelsenkirchen. Si tratta dell'impianto di casa dove gioca lo Schalke, nel cuore della Ruhr, ovvero la regione della Renania Settentrionale-Vestfalia. La terza e ultima sfida del girone invece l'Italia la giocherà contro la Croazia di Modric il prossimo 24 giugno. Una partita che gli Azzurri dovranno disputare alla Red Bull Arena di Lipsia. Uno stadio storico da 43mila posti che in passato ha già ospitato la Confederation Cup 2005 e il Mondiale 2006.