video suggerito

Italia-Albania dove vederla oggi in TV e streaming: le formazioni della partita di Euro 2024 Italia-Albania è la partita d’esordio della nazionale di Spalletti a Euro 2024. Fischio d’inizio sabato 15 giugno alle ore 21 a Dortmund con diretta TV su Rai e Sky. Tutto quello che c’è da sapere. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'Italia di Luciano Spalletti è pronta all'esordio a Euro 2024: questa sera alle 21:00 gli Azzurri sfideranno l'Albania a Dortmund nella prima giornata del Girone B. Per gli Azzurri, detentori del titolo dopo la vittoria a Wembley nel 2021, sarà fondamentale centrare subito una vittoria in vista della qualificazione agli ottavi di finale. Fischio d'inizio oggi sabato 15 giugno alle ore 21 con diretta TV in chiaro sulla Rai e su Sky. Per quanto riguarda la formazione, Spalletti sembra intenzionato a puntare su Barella titolare, con Fagioli che dovrebbe iniziare in panchina. Tridente Chiesa, Pellegrini, Frattesi, alle spalle di Scamacca

La Nazionale Italiana è stata inserita nel girone B con Croazia e Spagna, che si affrontano oggi alle 18:00: Spalletti nella conferenza della vigilia ha parlato della necessità degli azzurri di restare sul pezzo. L'obiettivo è quello di chiudere il girone al primo o al secondo posto per qualificarsi agli ottavi, oppure sperare di rientrare tra le quattro migliori terze.

Partita: Italia-Albania

Italia-Albania Quando: sabato 15 giugno

sabato 15 giugno Orario: 21:00

21:00 Dove: Signal Iduna Park, Dortmund

Signal Iduna Park, Dortmund Diretta TV: Rai 1, Sky

Rai 1, Sky Diretta Streaming: Rai Play, SkyGo, Now

Rai Play, SkyGo, Now Competizione: Euro 2024, fase a gironi

Dove vedere Italia-Albania in diretta TV: in chiaro su Rai 1

Dove vedere Italia-Albania in TV? La partita d'esordio degli azzurri a Euro 2024 si potrà vedere in TV in chiaro su Rai 1, con telecronisti Rimedio e Di Gennaro. Italia-Albania si potrà seguire anche su Sky e in particolare sui canali Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251).

Italia-Albania, dove vederla in streaming

Italia-Albania si potrà vedere in streaming in chiaro, collegandosi sul sito di RaiPlay, in maniera gratuita. Gli abbonati Sky potranno seguire la partita degli Europei su Sky GO, l'app loro riservata. Possibile anche sfruttare la diretta streaming offerta da NOW, dove sarà possibile acquistare il singolo biglietto.

Le probabili formazioni di Italia-Albania a Euro 2024

Luciano Spalletti per Italia-Albania potrebbe puntare sul 4-2-3-1 con Calafiori e Bastoni titolari, e con Dimarco e Di Lorenzo, con Barella dal 1′. In avanti Chiesa, Pellegrini e Frattesi a sostegno di Scamacca. Sylvinho potrebbe optare per il tridente formato da Asani, Broja e Hoxha. Le probabili formazioni di Italia-Albania:

ITALIA (4-2-3-1) – Donnarumma; Di Lorenzo, Calafiori, Bastoni, Dimarco; Jorginho, Barella; Chiesa, Frattesi, Pellegrini; Scamacca. Ct: Spalletti.

ALBANIA (4-3-3) – Strakosha; Hysaj, Kumbulla, Djimsiti, Mitaj; Bajrami, Asllani, Ramadani; Asani, Broja, Hoxha. Ct: Sylvinho.