Spagna-Croazia dove vedere la partita di Euro 2024 in TV e streaming: orario e probabili formazioni Spagna-Croazia apre le partite del Gruppo B, quello con Albania e soprattutto Italia. Si gioca alle 18:00 a Berlino, nell’Olympiastadion. Diretta solamente criptata e a pagamento su Sky sia per la TV sia per lo streaming. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

Spagna-Croazia si gioca oggi sabato 15 giugno, alle ore 18:00 poco prima dell'altra sfida in programma dello stesso girone, Italia-Albania. Le Furie Rosse di De la Fuente dovranno dimostrare di saper partire col piede giusto per cercare punti fondamentali in un grippo complicatissimo. Diretta TV e in streaming per gli abbonati Sky.

La Spagna deve affrontare la Croazia in un delicatissimo debutto a Euro 2024, a Berlino all'Olympiastadion, confermando di essere una delle pretendenti per la vittoria finale. Giovane e di assoluto talento, la Spagna è reduce dall'amara eliminazione in semifinale a Wembley nel 2021 contro l’Italia e la beffa dei rigori contro il Marocco ai Mondiali in Qatar. La Croazia, reduce dal terzo posto conquistato ai Mondiali in Qatar, opporrà il solito classico grado di esperienza internazionale assoluta con l'eterno Modric ancora in campo.

Partita: Spagna-Croazia

Dove: Olympiastadium (Berlino)

Quando: sabato 15 giugno

Spagna-Croazia, dove vederla in diretta TV

La sfida tra Spagna e Croazia, valida come prima partita del Gruppo B, sarà visibile in televisione, in diretta sia in chiaro su Rai 2 che su Sky, ovviamente in questo caso solo per abbonati.

Dove vedere Spagna-Croazia in diretta streaming

Spagna-Croazia si potrà seguire naturalmente anche in diretta live streaming. La partita sarà visibile tramite l'app gratuita Sky Go, scaricabile su qualsiasi dispositivo mobile (pc, smartphone, tablet), con l'alternativa dell’opzione on demand su NOW TV, in entrambi i caso a pagamento. Ma essendo la partita in chiaro sulla Rai si potrà seguire anche in streaming con RaiPlay.

Euro 2024, le probabili formazioni di Spagna-Croazia

Le Furie Rosse presentano una formazione ricchissima di talento dove potrebbe trovare da subito spazio anche il sedicenne Yamal, fenomeno del Barcellona che diverrebbe il debuttante ad un Europeo più giovane di sempre. La Spagna se la dovrà vedere con l'esperienza della Croazia in cui il ct Dalic punterà su uomini altamente rodati, da Gvardiol a Kovacic, da Brozovic a Modric.

SPAGNA (4-3-3): Unai Simon; Carvajal, Le Normand, Laporte, Grimaldo; Fabian Ruiz, Rodri, Pedri; Yamal, Morata, Ferran Torres. Ct: De La Fuente.

CROAZIA (4-3-1-2): Livakovic; Juranovic, Sutalo, Gvardiol, Stanisic; Kovacic, Brozovic, Modric; Pasalic; Petkovic, Kramaric. Ct: Dalic.