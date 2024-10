video suggerito

Le proiezioni di qualificazione in Champions dopo le prime tre giornate: come finiranno le italiane Si è appena conclusa la terza giornata del girone unico di Champions League, ne mancano cinque: in base alle simulazioni fatte al computer, l’Inter è messa benissimo, proiettata verso il quinto posto finale e la qualificazione diretta agli ottavi. Più dietro Atalanta, Juventus e Milan, che sarebbero fuori dalla top 8 ma comunque qualificate ai sedicesimi. Unica squadra italiana eliminata già nel girone sarebbe il Bologna. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

Dopo le prime tre giornate del mega girone unico a 36 squadre della nuova Champions League, i ragionamenti sulle candidate alla qualificazione diretta agli ottavi di finale – ma anche ai sedicesimi, ovvero a piazzarsi nella top 24 – possono iniziare ad avere una certa attendibilità. Il quadro è certamente ancora molto complesso, considerando che mancano cinque partite, ma si può già dire che delle squadre italiane presenti nella massima competizione europea, l'Inter è messa benissimo, con una probabilità del 54% di piazzarsi nelle prime 8 e del 98% – ovvero la quasi certezza – nelle prime 24. Più dietro Atalanta, Juventus, Milan e Bologna, in quest'ordine: peraltro solo i felsinei sono dati per eliminati dalla coppa, mentre le altre tre formazioni dovrebbero accedere al doppio confronto dei sedicesimi.

L'Inter è messa molto bene nel girone di Champions League dopo le prime tre giornate

La proiezione: Inter quinta nella classifica finale del girone di Champions League

Sulla base di 10mila simulazioni fatte al computer, dopo che mercoledì sera si è chiusa la terza giornata di Champions, l'Inter – vincitrice in pieno recupero sullo Young Boys e attualmente nel gruppo delle terze con 7 punti, frutto di due vittorie e un pareggio – dovrebbe concludere quinta nel girone, preceduta da Manchester City, Liverpool, Aston Villa e Bayer Leverkusen, con Arsenal, Borussia Dortmund e Barcellona alle sue spalle, a completare il lotto delle squadre qualificate direttamente agli ottavi da teste di serie.

In base alla proiezione, il Real Madrid resterebbe appena fuori (nono) e sarebbe costretto a passare dai sedicesimi, così come anche il Bayern Monaco, messo peggio con una 15sima posizione virtuale. Ancora più indietro – tra le big europee – il PSG (21simo) e l'Atletico Madrid (24simo e a filo addirittura per restare fuori dalla coppa).

Atalanta avanti alla Juventus nella simulazione: entrambe sarebbero qualificate ai sedicesimi

Quanto alle altre squadre italiane, l'Atalanta – che nell'ultimo turno è stata fermata sullo 0-0 a Bergamo dal Celtic – migliorerebbe dall'attuale 17sima posizione alla 14sima finale, superando la Juventus, che invece attualmente le è davanti (6 punti per i bianconeri, contro i 5 degli orobici). La squadra di Thiago Motta – inopinatamente battuta in casa dallo Stoccarda – finirebbe 17sima, quindi appena fuori dalle posizioni 9-16, ma comunque qualificata ai sedicesimi, dovendo però giocare la gara di ritorno in trasferta. Entrambe hanno una probabilità altissima di piazzarsi nella top 24 (91% e 86%), mentre per entrare nelle prime 8 servirebbe un'impresa (22% e 18% rispettivamente).

La posizione della Juventus si è complicata dopo la sconfitta in casa con lo Stoccarda

Anche il Milan chiuderebbe nella top 24 del girone di Champions

Ancora più dietro il Milan, che tuttavia nella simulazione recupererebbe posizioni dalla sua attuale 25sima piazza con soli 3 punti frutto dell'ultima vittoria sul Brugge – un piazzamento che dunque lo vedrebbe fuori dalla Champions – alla 19sima virtuale, entrando dunque nei sedicesimi (probabilità dell'86%, mentre per la top 8 è appena 13%).

Il Milan si è rilanciato con la vittoria sul Brugge: primi tre punti per i rossoneri

Bologna unica squadra italiana eliminata già nel girone

L'unica squadra italiana ad essere eliminata già nel girone sarebbe dunque il Bologna, ad ora 29simo – in virtù del solo punto raccolto con lo Shakhtar e reduce dalla sconfitta con l'Aston Villa – e che secondo la simulazione finirebbe appena dietro, ovvero 30simo, comunque fuori dai sedicesimi: la squadra di Italiano ha solo il 25% di probabilità di rientrarvi, mentre per la top 8 siamo appena allo 0,5%. Servirebbe un miracolo a dire poco.