Luis Enrique risponde seccato agli elogi per Emery: “Non ha capito la domanda o la risposta è sorprendente”

A cura di Vito Lamorte

Luis Enrique ha risposto seccato alla richiesta di elogi e complimenti per Unai Emery dopo la qualificazione del PSG alle semifinali di Champions League contro l'Aston Villa. L'allenatore dei parigini non ha apprezzato una domanda sul tecnico avversario e ha risposto in maniera piuttosto netta: una situazione che sta facendo molto discutere in Spagna.

Luis Enrique e Unai Emery si sono prima e dopo la partita in maniera cordiale e senza nessun tipo di frizione per quanto accaduto in campo, quindi bisogna escludere questo tipo di possibilità.

Luis Enrique risponde seccato alla richiesta di elogi per Emery

La giornalista spagnola Mónica Marchante, reporter di Movistar+ e collaboratrice di Cadena COPE, ha chiesto a Luis Enrique di fare un elogio a Unai Emery per le difficoltà che aveva creato al suo PSG: "Hai appena abbracciato Unai Emery. Immagino che meriti qualche parola per quello che ha fatto con l'Aston Villa, arrivando fin qui e arrivando a un solo gol dai tempi supplementari…"

La risposta del tecnico spagnolo è stata sorprendente e sta facendo molto discutere in Spagna : "Beh… penso di meritare il riconoscimento. Proprio come lui (Unai Emery) e gli allenatori spagnoli in tutto il mondo che cercano di realizzare le nostre idee. Da qui in poi… rispetto per tutti. Ciò che ci interessa è competere al meglio e dare la nostra idea di calcio. E in questo senso, Unai, come tutti gli allenatori spagnoli in tutto il mondo, sta cercando di realizzare la nostra idea".

Juanma Castaño dallo studio ha sottolineato, all'interno del programma ‘El Partidazo de COPE', che "o Luis Enrique non ha capito la domanda o la risposta è stata sorprendente".

Probabilmente Luis Enrique si aspettava i complimenti per se e per la sua squadra, per aver superato il turno, e non una richiesta di elogio per l'avversario: situazioni che a caldo possono diventare spigolose per chi ha vissuto sull'altalena per 90′ prima di conoscere il proprio futuro.