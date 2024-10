video suggerito

Solo 2 squadre sono praticamente qualificate al prossimo turno di Champions dopo appena 3 giornate Quanti punti servono per accedere direttamente agli ottavi di Champions e qual è la soglia minima per accedere ai playoff? Calcoli informatici hanno tracciato la griglia in classifica tenendo conto di una serie di variabili.

Tre partite, 9 punti e la certezza di avere in tasca il superamento della fase a girone unico di Champions League. Aston Villa e Liverpool sono in testa alla speciale classifica, con la squadra di Birmingham che è primatista assoluta in virtù di una migliore differenza reti (+6) rispetto ai Reds (+5). E se, in base ad alcune stime, è quella la soglia minima per mettere un piede nei playoff (restando ancorati tra la 9ª e la 24ª posizione) allora le due inglesi possono guardare alle prossime 5 giornate in calendario con maggiore serenità.

Quanti punti servono per qualificarsi direttamente agli ottavi di Champions

Ma non è fatta del tutto, nemmeno per i due club che al momento posso dormire tra due guanciali. Se con la mano destra le squadre di Unai Emery e Arne Slot impugnano il ticket che ha già riservato loro un posto nella sala d'aspetto per gli ottavi, in quella sinistra manca ancora il pass più importante: ovvero, la possibilità di accedervi evitando la coda degli spareggi, piazzandosi tra le prime 8 del torneo.

Anche in questo caso si può ragionare solo tenendo conto di proiezioni e calcoli ipotetici fondati su rilevamenti statistici per rispondere a una domanda semplice nelle intenzioni ma complessa nella spiegazione: quanti punti occorrono per qualificarsi direttamente alla fase a eliminazione diretta?

Un sistema informatico (Elo) ha simulato il calcolo fornendo una forbice tra un massimo di 16 (che è come blindare il passaggio al turno seguente raccogliendo 5 vittorie e 1 pareggio oppure 4 vittorie e altrettanti pareggi) e un minimo di 14, che lascia un margine di probabilità più basso ed esposto ad altri fattori che – in caso di arrivo a pari punti – potrebbe avere un peso nella eventuale classifica avulsa.

Tenere l'asticella a quota 15, invece, rappresenta la più classica soluzione che mette al riparo da sorprese. A 13 punti, invece, serve un miracolo per non venire risucchiati nel gruppone di 16 squadre inserite nel tabellone dei playoff.

Qual è la situazione delle squadre italiane in classifica

L'Inter, settima (assieme ad altre 6 formazioni) e reduce dalla vittoria pesante a Berna contro lo Young Boys, ha un margine elevato di qualificarsi tra le prime 8 (chiuderebbe addirittura 5ª), mentre per tutte le altre italiane c'è da sudare. Allo stato dei fatti e dei numeri, Atalanta, Juventus (penalizzata dal tonfo in casa con lo Stoccarda) e Milan (che secondo Football Meets Data si piazzerebbero in quest'ordine tra il 14° e il 19° posto) possono ambire a un posto nei playoff, mentre il Bologna non ha alcuna speranza di spingersi oltre la fase a girone unico.