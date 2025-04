L’Inghilterra può portare sette squadre nella prossima Champions: quali sono le combinazioni

video suggerito

A cura di Ada Cotugno

L'impresa dell'Arsenal contro il Real Madrid ha regalato alla Premier League la possibilità di portare cinque squadre nella prossima Champions League. Il ranking ha premiato gli inglesi nella stessa misura in cui aveva premiato la Serie A un anno fa, consentendogli di portare all'interno del torneo una squadra in più in vista della prossima stagione. Il primo posto non è mai stato messo in discussione ed è stato certificato dalla bella vittoria dei Gunners, ma per il campionato inglese potrebbe arrivare un'altra incredibile sorpresa.

Potenzialmente la Premier League potrebbe portare fino a sette squadre nella prossima Champions. Una situazione mai vista prima ma che potrebbe diventare reale se dovessero realizzarsi alcune combinazioni, anche se sono complicate da raggiungere perché servirebbe una doppietta inglese di trionfi nelle principali coppe europee

La Premier sogna 7 squadre in Champions

Sarebbe un en plein senza precedenti che aumenterebbe drasticamente le possibilità delle inglesi di portare a casa la coppa. I cinque posti sono stati assicurati con il primo posto nel ranking, sigillato dalla vittoria dell'Arsenal, ma la Premier League può portare a sette il conto dei club qualificati al prossimo torneo: è un gioco di incastri complicato ma comunque possibile, che però implicherebbe la vittoria della Champions League e anche dell'Europa League.

Per portare sette squadre nella prossima Champions la Premier League dovrebbe prendersi tutta l'Europa: oltre alle prime cinque del campionato si aggiungerebbe la vincitrice della Champions e quella dell'Europa League, purché finiscano fuori dalla top 5 della classifica del campionato. Al momento le squadre ancora in corsa sono Arsenal, Aston Villa, Tottenham e Manchester United. I Gunners sono secondi in classifica in Inghilterra e, pronostici alla mano, sono i più quotati per portare a casa il torneo al quale partecipa anche la squadra di Emery (outsider che ha ben poche chance), ma è difficile che subiscano un crollo così importante in campionato.

In Europa League la situazione è diversa e potrebbe essere l'unico incastro realizzabile. Spurs e United si trovano nell'altra metà della classifica in campionato e non arriveranno di certo a occupare uno dei primi cinque posti, ma di contro potrebbero scegliere l'Europa come l'unica via di riscatto e concentrarsi totalmente sulla competizione fino ad arrivare in finale, dato che la concorrenza esiste ma non è così impossibile da battere come in Champions.