Quanti punti servono nel girone unico della nuova Champions League per passare il turno Inizia oggi la nuova edizione della Champions League rivoluzionata nel format. Quanti punti dovranno fare Inter, Juventus, Milan, Bologna e Atalanta? Un sistema informatico lo ha calcolato.

La prima giornata della nuova edizione della Champions League si accompagna a un paio di calcoli statistici, di quelli che – calendario alla mano – servono a codificare le opportunità (anche) delle italiane Inter, Juventus, Milan, Atalanta e Bologna di accedere agli ottavi di finale direttamente (piazzandosi entro le prima 8) oppure attraverso i playoff (dalla 9ª alla 24ª posizione), il resto torna a casa senza più retrocedere nella coppa di rango inferiore (a loro volta, Europa League e Conference seguono la stessa impostazione).

Sono 36 le squadre del mini-campionato che ha mandato in soffitta la "vecchia" fase a gironi, tutte immagazzinate nel cervellone elettronico Elo (mostrato da Sky Sport) che ha analizzato una nuvola di diecimila simulazioni relative alle partite del gruppo unico e calcolato quanti punti occorrono per qualificarsi alla fase a eliminazione diretta sui 24 a disposizione (3 per vittoria) in ragione del numero di incontri (8) che disputerà ognuna delle 36 squadre partecipanti.

Quanti punti servono per qualificarsi agli ottavi di finale

Secondo le rivelazioni informatiche per qualificarsi agli ottavi di finale servirà fare almeno 15 punti: è l'esito maggioritario – 43% – delle simulazioni, percentuale che cala se l'asticella viene alzata a 16 (30%) oppure se il margine si assottiglia fino a 14 (21%).

Il caso dei playoff: possono bastare anche 9 punti

Chiudere tra le prime otto è missione difficile ma non impossibile per le italiane poi c'è sempre la scappatoia dei playoff che lascia una porta aperta nel caso si arrivasse tra il 9° e il 24° posto: in questo caso potrebbero bastare anche 9 punti complessivi (54% delle ipotesi) o addirittura 8 (23%), ma un bottino del genere presterebbe il fianco a variabili pericolose come la differenza reti.

Champions League 2024-25: la prima giornata delle italiane

Quando scendono in campo le italiane e contro chi giocano? Sono tre gli slot in cui sono suddivise in questa prima giornata: la Juventus è la prima delle connazionali a giocare: oggi alle 18:45 affronta il PSV Eindhoven, mentre il Milan sfiderà il Liverpool alle 21; mercoledì 18 il Bologna debutterà in Champions contro lo Shakhtar (ore 18:45), alle 21 toccherà all'Inter di Inzaghi contro il Manchester City, formazione contro cui ha perso la finale nell'ultima edizione a Istanbul. A chiudere il quadro è l'Atalanta che giovedì 19 (ore 21) si prepara ad accogliere l'Arsenal.

Juventus-PSV ore 18:45

Milan-Liverpool ore 21:00

Bologna-Shakhtar Donetsk ore 18:45

Manchester City-Inter ore 21:00

Atalanta-Arsenal ore 21:00