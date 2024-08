video suggerito

Come funziona il nuovo girone unico della Champions League: quante partite si giocano e chi passa agli ottavi La Champions League ripartirà con la nuova “fase campionato” in cui ci sarà il debutto del girone unico: come cambia il format della coppa e come funziona. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

La novità più importante della nuova Champions League è rappresentata dal girone unico: nella prima fase della competizione (detta fase campionato) le squadre non verranno più suddivise in gruppi da quattro, ma si verrà a creare una sola classifica che alla fine in base alle posizioni deciderà le qualificate agli ottavi e gli accoppiamenti per i playoff. C'è tanta curiosità attorno al nuovo format che presenterà regole inedite, a partire già dal momento del sorteggio.

Come funziona il girone unico della nuova Champions League

Il sorteggio avverrà tramite un software che accoppierà ogni squadra con due avversarie per ognuna delle quattro fasce. Da quel momento in poi si passerà al girone unico: tutti i club disputeranno le partite che sono state assegnate (8 in totali, rispetto alle 6 del vecchio modello) e i punti finiranno in una classifica generale che alla fine determinerà le sorti di ognuno.

Non si giocherà più due volte contro tre avversari, con il classico sistema casa-trasferta, ma affronteranno otto squadre diverse, giocando metà delle partite in casa e metà in trasferta. I risultati influiranno sul girone unico, dove confluiranno tutti i punti conquistati fino alla fine della prima fase.

Chi va agli ottavi e chi agli spareggi con il nuovo format

Senza più la suddivisione a gironi i criteri per il passaggio agli ottavi saranno diversi. Accederanno direttamente alla fase a eliminazione diretta le prime otto classificate del girone unico, mentre le squadre classificate dal 9° al 24° posto si sfideranno in spareggi a eliminazione diretta con gare d'andata e ritorno per riempire la griglia degli ottavi.

Le squadre dalla 9ª alla 16ª posizione verranno considerate come teste di serie e non si sfideranno tra loro, ma riceveranno l'avversaria dal secondo gruppo delle qualificate ai playoff. In caso di sconfitta non esisterà più la retrocessione in Europa League, ma ci sarà direttamente l'eliminazione dalla competizione.

Le date delle partite della Champions League 2024/25

Ovviamente tutto ciò si rifletterà anche sul calendario che sarà completamente diverso. La fase campionato si giocherà da settembre a gennaio e la Champions League avrà una settimana esclusiva per le sue partite: le sfide saranno infatti spalmate sui giorni di martedì, il mercoledì e il giovedì, dove ovviamente in campo non ci saranno le altre coppe.