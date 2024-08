Sorteggi Champions League, il girone in diretta LIVE: fasce e avversarie di Inter, Milan, Juve, Atalanta e Bologna

Ecco Cristiano Ronaldo. Ceferin esalta il rendimento del portoghese in Champions: "Se pensiamo al calcio, pensiamo a lui. Ho un problema perché adesso non gioca più in Champions, ma considerando che non invecchia mai speriamo che torni". Ronaldo risponde esaltando la bellezza di questo torneo, e aprendo ad un possibile futuro: "Non sono pentito delle mie scelte, ma mai dire mai in futuro".

L'attaccante ha poi ripercorso le tappe della sua avventura in Europa celebrando la prima Champions vinta con lo United, e poi quelle con il Real. Emozioni per CR7, che su questo palco ha anche celebrato risultati prestigiosi per la sua carriera.