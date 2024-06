video suggerito

Nuova Champions League, come cambia il format dal 2024: regolamento e squadre qualificate La Champions League cambia volto, aumentano le squadre e il numero di partite. Cambia anche la fase a eliminazione diretta, con un turno di play-off e un tabellone di tipo tennistico. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Gabriele Mento

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Cambia completamente il formato della Champions League, che dalla stagione 2024/2025 vedrà più partite e più squadre coinvolte. Sparisce la fase a gruppi, ma ci sarà un girone unico da otto giornate, al quale prenderanno parte tutte le 36 squadre e che determinerà anche gli accoppiamenti della fase a eliminazione diretta.

Da 32 a 36 squadre: chi partecipa alla nuova Champions League 2024

Le squadre per la prossima Champions League verranno selezionate in maniera simile a come è avvenuto finora. Ma con l'allargamento a 36 squadre, i quattro slot extra vengono destinati a:

la terza squadra della nazione quinta classificata nel ranking UEFA (la Francia in questa stagione)

un posto extra per le squadre provenienti dai preliminari

due posti (denominati EPS e conquistati per il 2024/2025 da Italia e Germania) alle due nazioni con il miglior ranking della stagione precedente.

Chi si qualifica alla nuova Champions League 2024/2025, il regolamento

Le squadre che prenderanno parte alla prossima edizione della Champions League saranno selezionate in maniera simile a come è avvenuto finora, con i posti divisi tra le nazioni in base al Ranking Uefa degli ultimi cinque anni e, all'interno della nazione, in base alla classifica di campionato. Italia e Germania, però, avranno diritto a un posto supplementare grazie all'EPS.

Leggi anche Perché nella nuova Champions 2024-25 essere in prima o quarta fascia non conterà più niente

Saranno direttamente ammesse al girone unico:

5 squadre italiane: Inter, Milan, Juventus, Atalanta, Bologna

5 squadre tedesche Bayer Leverkusen, Stoccarda, Bayern Monaco, Lipsia e Borussia Dortmund (in caso di vittoria della Champions League da parte del Borussia, entrerebbe anche l'Eintracht Francoforte, altrimenti, si qualificherà lo Shaktar Donetsk)

4 squadre inglesi: Manchester City, Arsenal, Liverpool, Aston Villa

4 squadre spagnole: Real Madrid, Barcellona, Girona, Atletico Madrid

3 squadre francesi: PSG, Monaco, Brest

2 squadre nederlandesi: PSV, Feyenord

2 squadre portoghesi: Sporting Lisbona, Benfica

1 squadra belga: Brugge

1 squadra turca: Galatasaray

1 squadra scozzese: Celtic Glasgow

1 squadra austriaca: Graz

Oltre a queste, si qualificheranno al girone unico sette squadre provenienti dai preliminari.

Quante squadre italiane giocano la nuova Champions

Nella prossima Champions League saranno presenti cinque squadre italiane: quattro qualificate tramite il ranking UEFA della nazione delle ultime cinque stagioni (l'Italia è al secondo posto dietro solo all'Inghilterra) più un posto guadagnato tramite il ranking per nazioni di questa stagione, denominato EPS. Le squadre saranno:

Inter

Milan

Juventus

Atalanta

Bologna

Come funzionerà il girone con classifica unica e chi passa agli ottavi

Ogni squadra giocherà otto partite e verrà stilata una classifica unica con tutte le 36 squadre. Le prime 8 in classifica saranno ammesse direttamente agli ottavi di finale, mentre le formazioni dal 9° al 24° posto passeranno dal turno di play-off, giocato in due partite di andata e ritorno. Le squadre eliminate, a differenza di quanto è avvenuto fino a questa stagione, non scenderanno in Europa League.

Il regolamento della fase ad eliminazione diretta

Il tabellone a eliminazione diretta verrà sorteggiato interamente dopo la fine della fase a girone unico, e sarà un tabellone di tipo tennistico, con le prime due qualificate che non potranno incontrarsi prima della finale. Tutti i turni, a eccezione della finale, verranno giocati con partite di andata e ritorno. I derby saranno possibili già dalla fase di play-off.

I nuovi criteri per sorteggi e tabellone

Per la fase a girone unico, le squadre sono divise in quattro fasce da nove squadre ciascuna, secondo il ranking UEFA. Ogni formazione giocherà contro due squadre per ogni fascia, affrontandone una in casa e una in trasferta, per un totale di otto partite. Per questo motivo, le squadre teste di serie non saranno avvantaggiate come succedeva con la vecchia fase a gironi e già nella fase a girone unico ci saranno big match. In questa fase non ci dovrebbero essere derby, a meno che ciò non sia reso necessario per le squadre che hanno quattro o più squadre nella competizione. In base alla classifica del girone unico, verrà sorteggiato il tabellone per tutta la fase a eliminazione diretta. Cambierà anche il sorteggio, con le tradizionali palline che saranno sostituite da un sistema ibrido. Le squadre verranno sorteggiate ancora a mano, ma per stilare il calendario sarà un computer a prendere il controllo, per evitare un sorteggio dove sarebbero state necessarie circa quattro ore e 900 palline.

Le squadre saranno posizionate al loro interno in maniera simile a quanto avviene nei tabelloni tennistici, con gli abbinamenti condizionati dalla classifica del girone. Per le fasi di play-off e ottavi di finale, la squadra meglio classificata giocherà la partita di ritorno in casa, mentre dai quarti di finale in avanti questo aspetto sarà deciso tramite sorteggio.