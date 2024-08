video suggerito

Come funziona il sorteggio della nuova Champions League: sarà un software stabilirà tutto La Uefa, a pochi giorni dal sorteggio, ha spiegato come funzionerà il sorteggio della prima edizione della Champions League con il nuovo format: 36 squadre in un girone unico.

A cura di Alessio Morra

La Champions League 2024/2025 rappresenta una svolta assoluta nella competizione, che vede la nascita di un nuovo format. Le squadre partecipanti saranno 36, e non più 32, e saranno tutte insieme appassionatamente in unico girone. Ogni squadra disputerà otto partite, poi prenderà il via, per chi passa, la fase a eliminazione diretta. Cambiamento epocale anche per il sorteggio che sarà gestito da un software automatizzato. La Uefa ha spiegato nei dettagli come avverrà il sorteggio della prossima Champions League.

36 squadre in un solo girone nella nuova Champions

Mezza rivoluzione, o forse qualcosa di più. Certamente il cambiamento si vedrà anche in Europa League e Conference League. Per quanto riguarda la Champions il sistema è molto più semplice di quanto sembra. Tutte le 36 squadre saranno inserite in unico girone, che in base ai risultati delle partite formerà una classifica finale, le prime otto voleranno agli ottavi quelle classificata dalla 9ª alle 24ª posizione disputeranno un playoff. Nessuno retrocederà in Europa League.

La Uefa ha spiegato le regole per il sorteggio con il software

Ogni squadra disputerà otto partite, giocate contro due squadre per fascia. Non ci potranno essere derby e non sarà possibile sfidare tre club della stessa nazione. Per incastrare tutto questo la Uefa ha messo da parte in modo quasi totale il caro ‘vecchio' sorteggio a mano, con le palline estratte da un rappresentante della Uefa e da un ex grande calciatore. Ora farà quasi tutto un sistema automatizzato, che aiuterà la Uefa a creare il calendario delle singole squadre (ciò varrà anche per le altre due competizioni europee).

Anche in questo sorteggio ci saranno una serie di paletti

AE Live, specializzata in dati sportivi e che da tempo gestisce sorteggi automatizzati in altre disciplina, ha creato un software che estrarrà a sorte naturalmente in diretta gli avversari dei club la cui pallina verrà selezionata, in questo caso, manualmente dall'urna. Si partirà con i club della fascia 1 – cioè le teste di serie – e si proseguirà fino alla fascia 4, l'ultima. Alla fine, come detto, sarà semplice. Perché i paletti sono: nessuna squadra non può giocare derby, non si possono sfidare più squadre (massimo due) della stessa lega e si sfidano due club per ogni fascia. Il sorteggio, che si terra a Monte Carlo giovedì 29 agosto, dovrebbe avere una durata di 35 minuti. Il calendario invece si terrà sabato 31 agosto.

Le fasce della Champions League

Mancano ancora i nomi delle squadre che usciranno dai turni preliminari ma per le squadre italiane ci sono già delle certezze. Inter in prima fascia. Juventus, ilan e Atalanta in seconda. Il Bologna invece è nella quarta.

FASCIA 1: Real Madrid, Manchester City, Bayern Monaco, PSG, Liverpool, Inter, Borussia Dortmund, Lipsia, Barcellona

FASCIA 2: Bayer Leverkusen, Atletico Madrid, Atalanta, Juventus, Benfica, Arsenal, Club Brugge, Shaktar Donetsk, Milan

FASCIA 3: Feyenoord, PSV, Sporting Cp

FASCIA 4: Bologna, Girona, Stoccarda, Sturm Graz