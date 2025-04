video suggerito

La Uefa può cambiare subito le regole della nuova Champions League: spuntano criticità nel sorteggio Il caso Arsenal mette in discussione le attuali regole del sorteggio della nuove competizioni europee: la Uefa valuta di cambiare le norme di Champions League, Europa League e Conference League già dalla prossima stagione.

A cura di Michele Mazzeo

La formula della nuova Champions League con il maxi girone unico che ha fatto il suo esordio in questa stagione sembra aver convinto tutti, ma ora che si è entrati nella fase calda della competizione sono sorte le prime criticità che hanno portato la UEFA a prendere in considerazione l'ipotesi di cambiare alcune regole già dalla prossima stagione. Nello specifico è stato il quarto di finale tra l'Arsenal e il Real Madrid (che vede i Gunners in netto vantaggio dopo il 3-0 casalingo dell'andata) a mettere in luce un punto critico inerente il sorteggio della fase ad eliminazione diretta di quella che è il torneo per club più prestigioso del mondo.

I londinesi si sono infatti lamentati per il fatto di dover giocare la decisiva gara di ritorno del proprio quarto di finale contro le Merengues in trasferta nonostante siano arrivati davanti a loro nella classifica del girone unico (l'Arsenal si è infatti classificato 3° mentre il Real Madrid 12°).

Le attuali regole delle competizioni europee entrate in vigore da quest'anno prevedono difatti che le squadre classificate tra le prime otto abbiano la garanzia di giocare solo la decisiva partita di ritorno in casa negli ottavi di finale, mentre chi avrebbe avuto tale vantaggio nei quarti e in semifinale è deciso dal sorteggio (con l'Arsenal che in questo caso non è stato premiato dalla sorte tanto che sia nel quarto di finale contro il Real Madrid che nell'eventuale semifinale contro la vincente della sfida tra PSG e Aston Villa tra le mura amiche giocheranno il match d'andata).

Le critiche per quanto accaduto all'Arsenal hanno fatto sì che si diffondesse la convinzione che il fatto di accedere direttamente agli ottavi senza passare ai playoff e di avere la certezza del vantaggio di giocare in casa il match ritorno soltanto in questo primo turno della fase ad eliminazione diretta sia una ricompensa troppo esigua per chi ha chiuso il girone unico nelle prime posizioni. E da qui, secondo quanto riporta il Daily Mail, la Uefa avrebbe preso in considerazione l'ipotesi di cambiare le norme del sorteggio per le competizioni europee e, nello specifico, modificare le regole riguardo alla composizione del tabellone della fase ad eliminazione diretta e i vantaggi per le teste di serie guadagnati a seconda delle performance offerte nel corso del girone unico.

Nella prossima riunione del comitato per le competizioni per club della UEFA dunque i vertici dell'organo di governo del calcio europeo discuteranno se attuare tale modifica al regolamento di Champions League, Europa League e Conference League (da quest'anno il meccanismo è lo stesso per tutte e tre le manifestazioni) ed eventualmente se farla entrare in vigore già a partire dalla prossima stagione.