Perché ora Sinner dovrà ballare con Iga Swiatek, come funziona il “Champions’ Ball” a Wimbledon

Con la storica vittoria di Jannik Sinner cala il sipario sull’erba di Wimbledon 2025 e i riflettori dello sport si spengono, ma ce n’è uno che rimane acceso: quello del Champions’ Ball, la cena di gala che chiude ufficialmente il torneo più prestigioso del tennis e celebra i vincitori dei titoli di singolare maschile e femminile.

Di cosa si tratta? È una cerimonia che si tiene al termine del torneo di Wimbledon per rendere omaggio ai vincitori dei titoli di singolare maschile e femminile. Questa tradizione, che risale a molti anni fa, include un momento iconico in cui i campioni si esibiscono in un ballo insieme durante la cena di gala e che quest'anno vedrà protagonisti Iga Świątek e Jannik Sinner.

Champions’ Ball, una tradizione dimenticata e ora rinata

Il "ballo dei campioni" nacque come parte del Champions’ Ball: il torneo di Wimbledon si concludeva con un vero e proprio evento mondano, dove i vincitori del singolare maschile e femminile aprivano le danze davanti a una platea di ospiti illustri. Con l’avvento dell’era moderna, la tradizione si perse lasciando spazio a una semplice cena formale.

Fu Novak Djokovic, nel 2015, a riaccendere la scintilla: dopo la sua vittoria e quella di Serena Williams, il tennista serbo la invitò a danzare sulle note dei Bee Gees. Il pubblico fu rapito da quel momento e i video fecero il giro del mondo. Così gli organizzatori di Wimbledon riscoprirono la bellezza di quel gesto così semplice quanto carico di significato.

Il Champions' Ball è una cena di gala organizzata dalla "All England Lawn Tennis and Croquet Club", l'ente che gestisce Wimbledon, e si tiene solitamente la sera della finale maschile, ovvero l'ultima giornata del torneo.

Champions’ Ball: il rituale, il significato e la storia

Il Champions’ Ball di Wimbledon ha una minuziosa preparazione, con i campioni che vengono informati in anticipo della tradizione e spesso ricevono lezioni di ballo per prepararsi dato che non tutti sono esperti ballerini. La musica è solitamente un valzer o un brano classico, che è scelto per riflettere l'atmosfera elegante dell'evento. L'abbigliamento è formale: smoking per gli uomini e abiti da sera per le donne.

I due campioni si esibiscono in un breve ballo insieme al centro della sala ma non è una performance complessa, si tratta di un gesto simbolico che celebra la loro vittoria e il prestigio del torneo. Solitamente l'evento è trasmesso in televisione o ripreso per i media, e il ballo è spesso ricordato come un momento di leggerezza e tradizione, in contrasto con l'intensità delle partite.

La tradizione del ballo risale a molto tempo fa: negli anni '70 e '80 il ballo era un momento molto atteso, spesso con coppie leggendarie come Björn Borg e Martina Navratilova. Con il tempo questa tradizione è diventata meno rigido e alcuni campioni hanno scelto di rendere il momento più informale o giocoso. Andy Murray e Serena Williams nel 2012 hanno scherzato durante il loro ballo, evitando ogni tipo di formalità; mentre durante la pandemia di COVID-19 il Champions' Ball è stato annullato.

Il ballo dei campioni è un simbolo dell'eleganza e della storia di Wimbledon, un torneo che si distingue per le sue tradizioni uniche: si tratta di un momento che unisce sport e tradizione, mostrando i campioni non solo come atleti, ma come figure centrali di un evento culturale.