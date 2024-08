video suggerito

Champions League, il calendario di Inter, Milan, Juve, Atalanta e Bologna: le partite della prima fase con date e orari L’UEFA ha pubblicato il calendario completo delle partite della prima fase della Champions League 2024-2025 di Inter, Milan, Juventus, Atalanta, Bologna: le date e gli orari. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'UEFA ha reso noto il calendario completo delle partite della prima fase della Champions League 2024-2025 di Inter, Milan, Juventus, Atalanta, Bologna: pubblicata tutte le date e gli orari degli impegni delle squadre italiane nel nuovo format della massima competizione europea.

Due giorni dopo i sorteggi che hanno mostrato il volto della prima edizione della Champions League a girone unico, oggi sono stati diramati i calendari. Si parte martedì 17 settembre con il primo turno, che sarà spalmato su tre giorni: ma sarà un'eccezione, poi si giocherà sempre in contemporanea su due orari, ovvero 18.45 e 21.00.

Il calendario della Champions League dell'Inter

L'Inter di Simone Inzaghi farà il suo esordio in casa del Manchester City e poi scenderà in campo davanti al suo pubblico contro la Stella Rossa di Belgrado. Poi ci sarà la trasferta in Svizzera contro lo Young Boys e le gare che decideranno il futuro dei campioni d'Italia in carica: a San Siro con l'Arsenal e il Lipsia. I nerazzurri chiuderanno con le trasferte di Leverkusen e Praga prima della sfida col Monaco a Milano.

Prima giornata : Manchester City-Inter (18 settembre 2024, ore 21)

: Manchester City-Inter (18 settembre 2024, ore 21) Seconda giornata : Inter-Crevna Zvezda (1 ottobre 2024, ore 21)

: Inter-Crevna Zvezda (1 ottobre 2024, ore 21) Terza giornata : Young Boys-Inter (23 ottobre 2024, ore 21)

: Young Boys-Inter (23 ottobre 2024, ore 21) Quarta giornata : Inter-Arsenal (6 novembre 2024, ore 21)

: Inter-Arsenal (6 novembre 2024, ore 21) Quinta giornata : Inter-Lipsia (26 novembre 2024, ore 21)

: Inter-Lipsia (26 novembre 2024, ore 21) Sesta giornata : Bayer Leverkusen-Inter (10 dicembre 2024, ore 21)

: Bayer Leverkusen-Inter (10 dicembre 2024, ore 21) Settima giornata : Sparta Praga-Inter (22 gennaio 2025, ore 21)

: Sparta Praga-Inter (22 gennaio 2025, ore 21) Ottava giornata: Inter-Monaco (29 gennaio 2025, ore 21)

Il calendario della Champions League del Milan

Il Milan di Paulo Fonseca affronterà nella prima partita il Liverpool e dopo andrà a fare visita al Bayer Leverkusen. Alla terza riceverà il Bruges prima di andare al Bernabeu contro il Real Madrid. Gare importanti per i rossoneri saranno quella in casa dello Slovan Bratislava e quelle a San Siro contro Stella Rossa e Girona. Nell'ultima chiuderà contro il GNK Dinamo.

Prima giornata: Milan-Liverpool, 17 settembre 2024, ore 21.00

Seconda giornata: Bayer Leverkusen-Milan, 1 ottobre 2024, ore 21.00

Terza giornata: Milan-Bruges, 22 ottobre 2024, ore 18.45

Quarta giornata: Real Madrid-Milan, 5 novembre 2024, ore 21.00

Quinta giornata: Slovan Bratislava-Milan, 26 novembre 2024, ore 18.45

Sesta giornata: Milan-Stella Rossa, 11 dicembre 2024, ore 21.00

Settima giornata: Milan-Girona, 22 gennaio 2025, ore 21.00

Ottava giornata: GNK Dinamo-Milan, 29 gennaio 2025, ore 21.00

Il calendario della Champions League della Juventus

La Juventus di Thiago Motta sfiderà il PSV Eindhoven al suo ritorno in Champions League e nell'ultima sempre in casa contro il Benfica. Da segnalare la sfida dello Stadium contro il Manchester City dell'11 dicembre e la gara del Villa Park contro l'Aston Villa di Emery.

Prima giornata : Juventus-PSV Eindhoven (17 settembre 2024, ore 18:45)

: Juventus-PSV Eindhoven (17 settembre 2024, ore 18:45) Seconda giornata : Lipsia-Juventus (2 ottobre 2024, ore 21)

: Lipsia-Juventus (2 ottobre 2024, ore 21) Terza giornata : Juventus-Stoccarda (22 ottobre 2024, ore 21)

: Juventus-Stoccarda (22 ottobre 2024, ore 21) Quarta giornata : Lille-Juventus (5 novembre 2024, ore 21)

: Lille-Juventus (5 novembre 2024, ore 21) Quinta giornata : Aston Villa-Juventus (27 novembre 2024, ore 21)

: Aston Villa-Juventus (27 novembre 2024, ore 21) Sesta giornata : Juventus-Manchester City (11 dicembre 2024, ore 21)

: Juventus-Manchester City (11 dicembre 2024, ore 21) Settima giornata : Club Brugge-Juventus (21 gennaio 2025, ore 21)

: Club Brugge-Juventus (21 gennaio 2025, ore 21) Ottava giornata: Juventus-Benfica (29 gennaio 2025, ore 21)

Il calendario della Champions League dell'Atalanta

L'Atalanta di Gian Piero Gasperini ospiterà l'Arsenal nella prima partita della Champions League 2024-2025. Grande attesa e fascino per l'arrivo del Real Madrid al Gewiss Stadium il 10 dicembre 2024. Prime trasferte insidiose con lo Shakhtar e lo Stoccarda. All'ultimo turno la Dea andrà a far visita al Barcellona.

Prima giornata : Atalanta-Arsenal, 19 settembre 2024, ore 21.00

: Atalanta-Arsenal, 19 settembre 2024, ore 21.00 Seconda giornata : Shakhtar-Atalanta, 2 ottobre 2024, ore 18.45

: Shakhtar-Atalanta, 2 ottobre 2024, ore 18.45 Terza giornata : Atalanta-Celtic, 23 ottobre 2024, ore 18.45

: Atalanta-Celtic, 23 ottobre 2024, ore 18.45 Quarta giornata : Stoccarda-Atalanta, 6 novembre 2024, ore 21.00

: Stoccarda-Atalanta, 6 novembre 2024, ore 21.00 Quinta giornata : Young Boys-Atalanta, 26 novembre 2024, ore 21.00

: Young Boys-Atalanta, 26 novembre 2024, ore 21.00 Sesta giornata : Atalanta-Real Madrid, 10 dicembre 2024, ore 21.00

: Atalanta-Real Madrid, 10 dicembre 2024, ore 21.00 Settima giornata : Atalanta-Sturm Graz, 21 gennaio 2025, ore 18.45

: Atalanta-Sturm Graz, 21 gennaio 2025, ore 18.45 Ottava giornata: Barcellona-Atalanta, 29 gennaio 2025, ore 21.00

Il calendario della Champions League del Bologna

Il Bologna di Vincenzo Italiano giocherà la prima partita in Champions League dopo più di cinquant'anni contro lo Shakhtar Donetsk. Nella seconda giornata ci sarà la storica trasferta in casa del Liverpool e poi gli emiliani giocheranno ancora in Inghilterra, in casa dell'Aston Villa, prima di ospitare Monaco e Lille. Saranno queste due sfide che probabilmente diranno molto del cammino dei rossoblù nella massima competizione europea. All'ultima scenderà in campo in casa dello Sporting Clube de Portugal.

Prima giornata : Bologna-Shakhtar Donetsk (18 settembre 2024, ore 18:45)

: Bologna-Shakhtar Donetsk (18 settembre 2024, ore 18:45) Seconda giornata : Liverpool-Bologna (2 ottobre 2024, ore 21)

: Liverpool-Bologna (2 ottobre 2024, ore 21) Terza giornata : Aston Villa-Bologna (22 ottobre 2024, ore 21)

: Aston Villa-Bologna (22 ottobre 2024, ore 21) Quarta giornata : Bologna-Monaco (5 novembre 2024, ore 21)

: Bologna-Monaco (5 novembre 2024, ore 21) Quinta giornata : Bologna-Lille (27 novembre 2024, ore 21)

: Bologna-Lille (27 novembre 2024, ore 21) Sesta giornata : Benfica-Bologna (11 dicembre 2024, ore 21)

: Benfica-Bologna (11 dicembre 2024, ore 21) Settima giornata : Bologna-Borussia Dortmund (21 gennaio 2025, ore 21)

: Bologna-Borussia Dortmund (21 gennaio 2025, ore 21) Ottava giornata: Sporting Clube-Bologna (29 gennaio 2025, ore 21)