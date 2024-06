video suggerito

Chi è Felix Zwayer, arbitro di Italia-Albania agli Europei: ha problemi con le squadre italiane Sarà Felix Zwayer l’arbitro che dirigerà la partita d’esordio dell’Italia a Euro2024 contro l’Albania: in Europa ha commesso tantissimi errori contro le squadre italiane. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'Italia è pronta a fare il suo debutto agli Europei 2024 come nazionale campione in carica: la prima partita del Gruppo B sarà contro l'Albania, oggi alle ore 21:00, un test importantissimo per Luciano Spalletti. A dirigere la partita ci sarà Felix Zwayer, un arbitro che negli ultimi anni non risveglia ricordi piacevoli per le squadre italiane impegnate nelle competizioni europee.

Il fischietto tedesco ha un precedente molto recente con gli azzurri, risalente allo scorso novembre: ha diretto la partita di qualificazione a Euro 2024 contro la Macedonia del Nord, dove ha annullato un gola a Raspadori per fuorigioco e ha concesso un rigore per un tocco di mano in area di Serafimov.

Chi è Felix Zwayer, l'arbitro di Italia-Albania

L'arbitro tedesco classe 1981 ha già alle spalle diverse partite internazionali, tra le quali l'ultima finale di Nations League tra Spagna e Croazia. Dal 2015 dirige stabilmente le partite della Champions League, dove ha incrociato diverse italiane nel corso della sua carriera, e ai Mondiali di Russia 2018 era stato scelto dalla FIFA per svolgere il ruolo di VAR. Farà parte della nutrita squadra di fischietti tedeschi che parteciperà a questi Europei.

In realtà il suo passato nasconde qualche macchia: nel 2004, quando era soltanto un guardalinee, fu messo sotto indagine a causa dell'arbitro Hoyzer, condannato a due anni e cinque mesi di carcere per aver truccato alcune partite della seconda serie tedesca in cambio di soldi, 300mila euro in totale. Zwayer fu squalificato per sei mesi l'anno successivo, quando ammise di essere coinvolto anche lui nella combine, ma nel 2009 fu promosso per dirigere le partite in Bundesliga.

Con le squadre italiane non ha un rapporto idilliaco: lo ricorda bene la Juventus di Sarri che fu eliminata nel 2020 agli ottavi di Champions Leaue per un calcio di rigore inesistente assegnato al Lione di Rudi Garcia, mentre nell'ultima Europa League ha diretto con tanti errori la gara di ritorno tra Brighton e Roma (ininfluente sul passaggio del turno dei giallorossi già archiviato all'andata) annullando una rete regolare ad Azmoun

La designazione integrale per Italia-Albania

Ad aiutare Felix Zwayer ci sarà un'intera squadra proveniente dalla Germania: al suo fianco scenderanno in campo gli assistenti Stefan Lupp e Marco Achmüller, il quarto uomo sarà Daniel Siebert e al VAR invece sarà presente Bastian Dankert.

Arbitro: Felix Zwayer GER

Assistenti: Stefan Lupp GER Marco Achmüller GER

Quarto uomo: Daniel Siebert GER

Video Assistant Referee: Bastian Dankert GER