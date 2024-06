Cosa succede se l’Italia perde o pareggia contro l’Albania, cosa cambia nel girone agli Europei

video suggerito

A cura di Vito Lamorte

L'Italia farà il suo esordio a EURO 2024 contro l'Albania. La Nazionale di Luciano Spalletti si sta preparando per iniziare il suo percorso nel torneo continentale da squadra campione in carica e lo farà con tanti cambiamenti rispetto a tre anni fa ma con la stessa voglia di stupire.

Gli Azzurri fanno parte del gruppo B con Albania, Spagna e Croazia. Il primo match vedrà l'Italia scendere in campo a Dortmund contro la selezione albanese, con fischio d'inizio alle ore 21, e nonostante sia solo la gara d'esordio ha necessità di vincere per intraprendere subito la strada giusta verso gli ottavi di finale del torneo.

Tutti si augurano che l'avventura a EURO 2024 possa partire con una vittoria per iniziare col piede giusto e far salire il morale della squadra in vista delle sfide successive.

Inoltre, il regolamento degli Europei stabilisce che quattro squadre tra le migliori terze dei gironi vadano alla fase successiva e ci sono diversi criteri per stabilire chi passerà il turno: questo apre a diversi scenari per il superamento del turno ma c'è bisogno subito di una vittoria da parte degli Azzurri per intraprendere la strada giusta.

Cosa succede se l'Italia pareggia contro l'Albania

Fare subito tre punti per gli Azzurri significherebbe molto e metterebbe la selezione di Spalletti in una condizione privilegiata in vista delle partite contro Spagna e Croazia. L'Albania è una buona squadra ma è quella più alla portata dell'Italia e fare subito tre punti sarebbe di grade importanza per il cammino nel torneo. La Nazionale scenderà in campo sapendo già il risultato dell'altro match, visto che la Roja e i croati si affronteranno oggi alle 18,

Se l'Italia non dovesse riuscire a vincere e dovesse concludere il match d'esordio in parità la situazione non sarebbe delle migliori ma nulla sarebbe compromesso perché ci sarebbero ancora due gare da giocare. Il risultato andrebbe valutato anche rispetto all'esito finale di Spagna-Croazia: se dovesse finire in parità anche quella, allora tutto rimarrebbe invariato, se una delle due dovesse vincere allora ci sarebbe la prima mini-fuga.

Cosa succede se l'Italia perde contro l'Albania

Se, invece, l'Italia dovesse perdere contro l'Albania le cose si metterebbero subito male per gli Azzurri. Iniziare con zero punti sarebbe un enorme gap in viste delle due sfide contro le squadre più temibili del raggruppamento: questo non esclude il fatto che, almeno sulla carta, si possa perdere la prima e vincere contro Spagna e Croazia volando ugualmente agli ottavi ma a livello morale partire con una sconfitta non sarebbe il massimo.