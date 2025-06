video suggerito

L'Italia Under 21 pareggia contro la Spagna, è seconda nel girone: chi affronterà ai quarti Il gol di Pisilli regala all'Italia Under 21 il pareggio contro la Spagna agli Europei: gli Azzurrini, già qualificati ai quarti, chiudono la fase a gironi da imbattuti.

A cura di Ada Cotugno

L'Italia Under 21 chiude la fase a girone degli Europei di categoria da imbattuta e con un solo gol subito. Contro la Spagna gli Azzurrini riescono a pareggiare appena 6 minuti dopo il gol subito, ma l'1-1 non gli permette di scavalcare i rivali e prendersi il primo posto nel girone. Le distanze restano invariate con due vittorie e un pareggio a testa e la qualificazione ai quarti di finale già ampiamente archiviata con una giornata di anticipo.

In palio c'era soltanto il miglior posizionamento nel girone e la squadra di Nunziata alla fine si deve accontentare del secondo posto e di un tabellone complesso che prevede tanti avversari di livello. Ma anche la terza partita degli Europei regala segnali molto importanti alla Nazionale, trascinata stavolta dal gol di Pisilli che fin qui aveva avuto poco spazio.

I possibili avversari dell'Italia Under 21

Niente di fatto per gli Azzurrini che si tolgono almeno la soddisfazione di non aver perso neanche una partita nella fase a girone degli Europei Under 21. Sono arrivate risposte positive al commissario tecnico Nunziata che da domani dovrà alzare notevolmente il livello per centrare anche l'accesso alle semifinali: l'Italia si era qualificata ai quarti con una giornata di anticipo così come la Spagna, ma ora non ha più possibilità di sbagliare nella fase a eliminazione diretta.

Con il secondo posto del girone le insidie sono dietro l'angolo perché la Nazionale affronterà la prima qualificata del Gruppo B che si concluderà domani: ai quarti troverà una tra Germania e Inghilterra, con in tedeschi che attualmente sono primi a +2 e affronteranno proprio gli inglesi nella terza partita. Poi la strada sarà in salita perché ai quarti il rischio è quello di scontrarsi con la Francia che potrebbe passare il turno contro la Danimarca. Tutti avversari di livello e pieni di qualità che rappresenteranno un banco di prova importante per la squadra di Nunziata.