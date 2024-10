video suggerito

Elfsborg-Roma, dove vederla in TV e streaming: probabili formazioni La Roma scende in campo in casa dell’Elfsborg per la sua seconda partita dell’Europa League 2024-2025: i giallorossi cercano la vittoria in terra svedese oggi, giovedì 3 ottobre, con calcio d’inizio alle ore 21:00. Qui tutte le informazioni su dove vedere la partita in diretta tv e streaming e sulle probabili formazioni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

La Roma sarà di scena in casa degli svedesi dell'Elfsborg per cercare la prima vittoria nel girone unico della nuova Europa League. I giallorossi di Ivan Juric scenderanno in campo alla Boras Arena oggi, giovedì 3 ottobre 2024, con calcio d'inizio: 21:00 e diretta TV e streaming su Sky.

Dopo il pareggio contro l'Athletic nella gara d'esordio, la Roma è tornata alla vittoria in campionato col Venezia, battuto 2-1 in rimonta; ma ora i giallorossi devono premere l'acceleratore anche in Europa e mettere in cascina punti importanti per arrivare tra le prime otto. Nella prima giornata l'Elfsborg è tornato a casa senza punti, uscendo sconfitto per 3-2 dall'AZ Alkmaar.

Partita: Elfsborg-Roma

Dove: Boras Arena, Boras

Quando: giovedì 3 ottobre 2024

Orario: 21:00

Diretta TV: Sky

Diretta Streaming: Sky-Go, Now

Competizione: Europa League 2024-2025, 2a giornata

A che ora e dove vedere Elfsborg-Roma in diretta TV: la partita non è in chiaro

La Roma torna in campo contro l'Elfsborg per la seconda uscita europea: giallorossi inn campo alle ore 21:00 e la partita sarà trasmessa solo su Sky e quindi riservata a tutti gli abbonati. Il match tra la squadra di Juric e quella di Valverde sarà trasmessa nello specifico sui canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (252). La telecronaca del match è affidata a Federico Zancan con Blerim Dzemaili al commento tecnico.

Europa League, Elfsborg-Roma dove vederla in diretta streaming

La sfida tra la Roma e l'Elfsborg si potrà inoltre seguire anche in diretta streaming. Tutti gli abbonati Sky dovranno infatti scaricare l'app Sky Go sui dispostivi mobile per non perdere neanche un minuto della partita dell'Olimpico. Il match si potrà vedere pure su NOW.

Le probabili formazioni di Elfsborg-Roma

Juric dovrebbe scegliere Pellegrini e Baldanzi a supporto dell'unica punta Shomurodov. In mezzo al campo Paredes e Pisilli. Esordio per Hummels al centro della difesa.

ELFSBORG (3-4-2-1) – Pettersson; Buhari, Henriksson, Yegbe; Hedlund, B. Zeneli, Ouma, Hult; Qasem, A. Zeneli; Baidoo. Allenatore: Hiljemark.

ROMA (3-4-2-1) – Svilar; Mancini, Hummels, N'Dicka; Celik, Paredes, Pisilli, Angelino; Pellegrini, Baldanzi; Shomurodov. Allenatore: Juric.