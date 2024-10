video suggerito

Italia-Belgio, dove vederla in TV e streaming: orario e formazioni L'Italia di Spalletti torna in Nations League per affrontare il Belgio e lo fa da capolista del girone: gli azzurri scenderanno in campo oggi, giovedì 10 ottobre, alle ore 20:45 all'Olimpico di Roma. Qui tutte le informazioni su dove vedere la partita in diretta tv, streaming e sulle formazioni.

A cura di Fabrizio Rinelli

Italia-Belgio è il match valido per la terza giornata della Nations League. Gli azzurri scenderanno in campo oggi, giovedì 10 ottobre, alle ore 20:45. La Nazionale allenata dal CT Luciano Spalletti arriva a questa sfida dopo aver vinto le prime due sfide della competizione. Donnarumma e compagni hanno infatti battuto sia la Francia che Israele e ora contano di fare il tris contro il Belgio di Tedesco che a differenza degli azzurri ha vinto la gara d'esordio contro Israele ma ha poi perso in Francia centrando solo 3 dei 6 punti a disposizione.

La sfida dell'Italia contro la Nazionale di Tedesco si giocherà allo stadio Olimpico di Roma. L'occasione per Spalletti anche per valutare quale sarà l'impatto dei nuovi giocatori convocati per questo nuovo raduno azzurro: il portiere Michele Di Gregorio, il difensore del Milan Matteo Gabbia, il centrocampista della Roma Niccolò Pisilli e l’attaccante del Monza Daniel Maldini. Dopo l'infortunio di Kean al suo posto è stato inoltre chiamato Lucca dell'Udinese. Per quanto riguarda le probabili formazioni di Italia-Belgio, Spalletti conferma il 3-5-2 con la coppia d'attacco formata da Raspadori e Retegui. Qui tutte le informazioni su dove vedere la partita in diretta tv, streaming e sulle formazioni. Qui il programma completo delle partite di oggi per la Nations League.

Partita: Italia-Belgio

Orario: 20:45

Data: giovedì 10 ottobre

Dove: Stadio Olimpico, Roma

Diretta TV: Rai Uno

Diretta Streaming: RaiPlay

Competizione: Nations League, 3ª giornata

A che ora e dove vedere Italia-Belgio in diretta TV: partita in chiaro sulla Rai

Italia-Belgio sarà trasmessa in diretta tv, in chiaro, sulle reti Rai. Per farlo, bisognerà sintonizzarsi su Rai Uno direttamente dalla propria televisione. La telecronaca del match degli azzurri contro la Nazionale di Tedesco sarà affidata ad Alberto Rimedio mentre il commento tecnico sarà curato da Lele Adani.

Nations League, Italia-Belgio dove vederla in diretta streaming

La sfida tra Italia e Belgio sarà chiaramente disponibile anche in diretta streaming. I sostenitori azzurri potranno vedere la partita dell'Olimpico collegandosi alla piattaforma di RaiPlay tramite pc o sull'app da scaricare sui propri dispositivi mobili come smartphone e tablet.

Le probabili formazioni di Italia-Belgio

Spalletti va avanti spedito col 3-5-2. Esterno a destra potrebbe agire Cambiaso mentre a sinistra Dimarco con la mediana composta da Frattesi, Tonali e Ricci. Davanti Retegui e Raspadori.

Openda guiderà invece l'attacco del Belgio di Tedesco che nel suo 4-2-3-1 di partenza si affiderà anche a Lukebakio, De Ketelaere e Doku alle spalle dellp'unica punta. In difesa Theate.

ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori; Cambiaso, Frattesi, Tonali, Ricci, Dimarco; Raspadori, Retegui. Ct. Spalletti.

BELGIO (4-2-3-1): Casteels; Castagne, Faes, Debast, Theate; Tielemans, Onana; Lukebakio, De Ketelaere, Doku; Openda. Ct. Tedesco.