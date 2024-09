video suggerito

L’Italia vince contro Israele senza brillare, è prima a punteggio pieno in Nations League Frattesi e Kean gli autori delle reti (0-2). Nel primo tempo decisiva per il vantaggio la combinazione “made in Inter” tra Bastoni, Dimarco e il centrocampista che segna di petto. Prossimo match degli Azzurri, il 10 ottobre col Belgio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Ital-Inter e Kean in gol. La vittoria degli Azzurri contro Israele in Nations League (1-2) arriva a margine di un match che la Nazionale disputa su buoni ritmi, non senza qualche sofferenza (soprattutto nella ripresa) e porta a casa grazie alla combinazione di gioco che vede protagonisti ancora una volta i calciatori dell'Inter (Bastoni-Dimarco-Frattesi a segno di petto). Ma che brutta quella rete che rianima gli avversari al 90° per una clamorosa disattenzione in area di rigore.

C'è gloria anche per Moise che aveva penato per buona parte dell'incontro perché poco cercato, servito, avulso rispetto al palleggio e agli inserimenti dei compagni. Ne è rimasto schiacciato: a lui il lavoro sporco, agli altri l'opportunità di metterla dentro. Ci ha pensato la mezzala nerazzurra nel primo tempo. Poi, nel momento più difficile per la baldanza degli israeliani, è stato bravo a farsi trovare pronto alla deviazione vincente su conclusione di Raspadori.

Dopo il gol del raddoppio, l'Italia – beccata dal ct che non vuole cali di tensione – non ha praticamente corso pericoli e s'è limitata a gestire la gara senza concedere nulla a Israele. Il resto lo hanno fatto le rotazioni di Spalletti che hanno portato forze fresche contro un avversario ormai inerme. Ma quella rete presa nel finale è una sbavatura che provoca stizza dentro per la distrazione e la sufficienza con la quale ad Abu Fani viene lasciato tutto il tempo di controllare la palla e battere Donnarumma.

Italia prima nel Gruppo 2 di Lega A, col Belgio la prossima sfida

Il successo contro Israele lascia l'Italia a punteggio pieno in testa al Gruppo 2 di Lega A e con una differenza reti di +3. Le prime due uscite (compresa quella contro la Francia) sono state incoraggianti ma per mettere il "cappello" sul girone serve ripetersi il 10 ottobre prossimo anche contro il Belgio (battuto dai transalpini 2-0).

Classifica Gruppo 2, Lega A

1. Italia 6 punti (+2 differenza reti)

2. Francia 3 (0 differenza reti)

3. Belgio 3 (0 differenza reti)

4. Israele 0 (-4 differenza reti).

Perché è così importante vincere il proprio raggruppamento di Nations League? Non dà l'accesso diretto ai Mondiali 2026, che vanno conquisttai sul campo nelle qualificazioni, ma offre una sorta di opportunità ulteriore di prendere parte alla Coppa del Mondo attraverso gli eventuali playoff che vedranno protagoniste le nazionali con la miglior posizione nel torneo 2024/2025.