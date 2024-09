Israele-Italia LIVE, la diretta della partita di Nations League

Alle 20:45 l'Italia di Spalletti scende in campo contro Israele per la seconda partita del girone C Lega A della Nations League. Per il ct in vista qualche cambiamento importante: Kean al centro dell'attacco mentre Buongiorno e Bastoni dovrebbero partire titolari in difesa. Diretta TV in chiaro su Rai1 e in streaming gratis su RaiPlay

19:32 Dove si gioca Israele-Italia di Nations League: lo stadio Il conflitto tra Isreale e Palestina impedisce di poter giocare le partite interne sul suolo israeliano e così Israele-Italia si disputa su campo neutro. Si gioca questa sera dalle 20:45 a Budapest, in Romania, alla Bozsik Arena, un impianto che può contenere fino a 8.500 spettatori. A cura di Alessio Pediglieri 19:31 Israele-Italia, azzurri in campo alle 20:45 Israele-Italia è la seconda partita di Nations League 2024-2025, con gli Azzurri che scendono in campo a poche ore dallo straordinario – e inatteso – successo contro la Francia al Parco dei Principi. Con Israele Spalletti cerca la conferma, in un match insidioso di cui il ct non si fida. L'avvio shock contro i francesi, gol dopo 15 secondi, è un monito da tenere ben presente. Per tenere alta la tensione, la formazione iniziale potrebbe subire forti cambiamenti con l'oramai scontato esordio dal 1′ di Kean in attacco, probabilmente con Raspadori in appoggio. In difesa, Bastoni e Buongiorno dovrebbereo coordinare il reparto a 3 con Di Lorenzo. A cura di Alessio Pediglieri 19:30 Dove vedere Israele-Italia di Nations League in TV e streaming L'incontro tra Israele e Italia si giocherà a Budapest, su campo neutro, perché non si possono disputare incontri ufficiali a livello internazionale in Israele. La gara sarà trasmessa, come di consueto, in diretta da Rai 1 in TV, su RaiPlay per lo streaming live. Match che inizia alle 20:45 con la telecronaca di Alberto Rimedio, al suo fianco Daniele Adani. Ampio studio pre e post partita, condotto da Alessandro Antinelli con Andrea Stramaccioni. A cura di Alessio Pediglieri