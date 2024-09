video suggerito

La Francia vince col Belgio ma il pubblico non dimentica l'Italia: fischi sonori a Deschamps e Mbappé La Francia ha vinto in Nations League contro il Belgio ma il pubblico non ha dimenticato la pessima umiliazione subita con l'Italia. Così, al momento dell'annuncio della formazione, lo stadio ha subissato di fischi due in particolare: Mbappé e Deschamps, simbolo del momento pessimo della Nazionale vice campione del Mondo.

La Francia ha trovato il suo primo successo in Nations League, battendo il Belgio nel match casalingo allo stadio di Lione, il Parc Olympique dove Kolo Muani nel primo tempo e Dembèlé nella ripresa hanno segnato i gol del 2-0 contro i Diaboli Rossi. Una vittoria che però non scaccia dagli occhi l'onta subita solo qualche giorno fa al Parco dei Principi con l'umiliazione impartita dall'Italia per 3-1. E così, al momento della lettura della formazione, sonori fischi sono piovuti sulle teste di Deschamps e Mbappé.

I fischi del pubblico che non dimentica Francia-Italia 1-3

Una Nazionale che da vice campione del Mondo avrebbe dovuto onorare al meglio e meglio l'impegno di Nations League col debutto davanti al proprio pubblico al Parco dei Principi. E invece, malgrado il vantaggio lampo dopo 15 secondi, è stata umiliata dall'Italia di Spalletti in grado di imporsi contro ogni pronostico 3-1. Rifilando una sconfitta pesantissima ai Blues che sono finiti ben presto sotto il gioco delle critiche. E così, alla lettura della formazione contro il Belgio, sonori fischi sono arrivati nei confronti degli ex beniamini, in primis Mbappé e poi verso il ct, Deschamps.

Francia-Belgio, Deschamps lascia in panchina Mbappé

Una Francia rivista e corretta quella proposta da Deschamps alla ricerca disperata del pronto riscatto, con Kylian Mbappé che è rimasto in panchina a guardare i suoi compagni. Stato di forma non ottimale, prestazione contro l'Italia più che deludente, e critiche pesanti. Tutto ha spinto il ct a decidere per opzioni differenti, che alla fine hanno pagato contro il Belgio, già vincente 3-1 al debutto con Israele. Scelte che hanno ripagato nel risultato, con un 2-0 che rilancia i Galletti in classifica, ora a pari punti proprio con i Diavoli Rossi.

Le occasioni di Mbappé: per due volte sbaglia il 3-0

Mabppè è alla fine entrato nelle rotazioni di Deschamps: la punta del Real Madrid ha fatto il suo ingresso in campo al 67′ sostituendo Kolo Muani, e mettendosi subito in mostra cin due occasioni per trovare il tris che però non è arrivato. Al 74′ ha una occasione clamorosa, sventata da un super Casteels e qualche istante più tardi spreca ancora quando, all'87' non trova ancora la via del gol.