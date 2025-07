video suggerito

Shelton rivela al pubblico di Wimbledon il lavoro di sua sorella, piovono fischi: "Ehi, ehi, aiutatela" Shelton durante l'intervista a Wimbledon ha regalato spettacolo tirando in ballo sua sorella. Ne è nato un botta e risposta con il pubblico.

A cura di Marco Beltrami

Ben Shelton è uno dei grandi protagonisti di questa strana edizione di Wimbledon, contraddistinta da una serie notevole di eliminazioni eccellenti. Il tennista americano sta regalando spettacolo anche senza racchetta, soprattutto in occasione delle interviste di rito. Basti pensare a quanto accaduto dopo il successo in tre set su Fucsovics, quando ha coinvolto a sorpresa anche sua sorella presente sugli spalti. Ne è nato un botta e risposta divertente con il pubblico.

Shelton fa una sorpresa a sua sorella a Wimbledon

Il prossimo avversario di Lorenzo Sonego negli ottavi di Wimbledon ha voluto ringraziare prima di tutto il suo angolo. Oltre al team e al padre Bryan, ex stella dell'ATP, erano presenti la mamma Lisa, la fidanzata Trinity Rodman e la sorella Emma: "Sì, ho giocato bene questa settimana. Ma non è solo merito mio. Ho un grande team. Ci sono i miei genitori qui. C'è la mia ragazza".

Il lavoro della sorella di Ben Shelton

Parole speciali soprattutto per sua sorella Emma, che non si è persa una partita ma ora, purtroppo, deve tornare in patria: "Anche mia sorella è qui. È stata presente a tutte le partite che ho giocato finora in questo torneo. È stata il mio portafortuna, ma lunedì deve tornare a lavorare negli Stati Uniti. Lavora per Morgan Stanley".

Fischi e boato del pubblico, che appena ha sentito il lavoro della sorella del tennista, e soprattutto i problemi legati al ritorno in patria, si è fatto sentire. Il motivo di questa reazione potrebbe essere legato all'opposizione nei confronti delle grandi banche d'affari americane, proprio come Morgan Stanley, ritenute colpevoli di aver "americanizzato" la City. Un boato anche per manifestare solidarietà nei confronti di Shelton, nella speranza che sua sorella potesse restare a Londra.

Shelton non ha perso tempo per intervenire: "Ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi. Dai, su! Lavora per Morgan Stanley, quindi se qualcuno di voi ha dei contatti e riesce a farle avere un paio di giorni extra di permesso così può restare ancora un po’, sarebbe fantastico". Emma si è messa a ridere e si è coperta la testa con le mani. Come è andata a finire? In una storia su Instagram, Shelton ha mostrato la gioia di sua sorella in casa, con tanto di ringraziamento a MS. Probabilmente potrà restare a Londra anche per la seconda settimana.