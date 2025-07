video suggerito

Shelton dopo il match durato solo 70 secondi a Wimbledon: “Scusatemi”. Ma non è stata colpa sua Ben Shelton si è qualificato per il terzo turno di Wimbledon. La partita con Hijikata tecnicamente si è giocata in due giorni differenti. Dopo la sospensione per oscurità, Shelton ha avuto bisogno di un solo game per chiudere la partita. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Alessio Morra

Ben Shelton è tornato in campo per giocare l'ultimo game della partita con Hijikata a Wimbledon, che era stata sospesa per oscurità poco prima che servisse per il match. L'americano si era infuriato per quella sospensione. Quando la partita è ripresa, Shelton ha fatto subito ed ha chiuso la pratica in 70 secondi. Dopo la partita il giocatore ha rilasciato un'intervista nella quale si è anche scusato con gli spettatori.

Dopo la sospensione per oscurità, Shelton vince rapidamente

Shelton è uno degli outsider di lusso di questo torneo di Wimbledon. L'americano è dalla parte di Sinner e potrebbe incrociarlo nei quarti di finale, Sonego permettendo. L'americano con Hijikata era favoritissimo ed ha confermato il pronostico. La partita di secondo turno è stata piuttosto rapida ma tecnicamente si è chiusa in due giorni.

Shelton era avanti 6-2 7-5 5-4, aveva mancato tre matchpoint, e sedendosi sulla sua panchina al cambio di campo pensava di apprestarsi a servire per il match. Invece l'arbitro totalmente inflessibile ha applicato il regolamento alla lettera e ha sospeso l'incontro per oscurità.

Il regolamento di Wimbledon specifica che alle 21:30 locali si sospende per oscurità. L'americano si è arrabbiato, il giudice di sedia e il supervisor non hanno voluto sentire ragione (sbagliando). La regola c'è, ma considerando tutto un altro game potevano farlo giocare, pure perché un po' di luce c'era. Partita rinviata al giorno seguente, per giocare, prevedibilmente, un solo game. Shelton si è presentato sul campo, ha tenuto il servizio a zero, ha piazzato tre aces e in appena 70 secondi ha chiuso la pratica, partita vinta 6-2 7-5 6-4.

"Mi dispiace che non abbiate potuto vedere molto tennis"

Terzo turno raggiunto agevolmente dall'americano, che dopo la partita ha rimarcato il fatto di aver giocato su due giorni, ma non ha voluto polemizzare, al tempo stesso, però, si è scusato con i tifosi: "Per me è stato strano giocare per due giorni e arrivare in campo per qualsiasi cosa fosse. Oggi sono stato in campo 70 secondi. Scusatemi, mi spiace che non abbiate potuto vedere molto tennis".

Un game appena per chiudere la pratica, che non basta come tennis quotidiano. Shelton, parlando con la TV inglese, infatti ha confessato di aver bisogno di altro tennis e dovrà tornare in campo, nel pomeriggio, per provare un po' di colpi: "Speravo di riuscire a fare qualche colpo da fondo campo oggi. Probabilmente dovrò andare ai campi di allenamento".

Shelton è sulla strada di Sinner a Wimbledon

Il tabellone di Shelton è molto interessante. L'americano è già un tennista di qualità, e ‘rischia' di non incontrare teste di serie fino ai quarti, dove tecnicamente lo attende Sinner. Il prossimo avversario è Fucsovics, mentre negli ottavi giocherebbe contro uno tra Lorenzo Sonego, già sfidato agli Australian Open, e il connazionale Nakashima, testa di serie numero 29.