Mondiali 2026, le partite di oggi in TV e gli orari su Rai e DAZN: dove vedere Inghilterra-RD Congo, Belgio-Senegal in chiaro

Le partite in programma oggi ai Mondiali per i sedicesimi di finale: Inghilterra-Repubblica Democratica del Congo alle 18 solo su DAZN; Belgio-Senegal alle 22, in chiaro sulla RAI. Dopo la mezzanotte c’è Stati Uniti-Bosnia su DAZN.

Inghilterra in campo oggi alle 18 contro la Repubblica Democratica del Congo.

Inghilterra–Repubblica Democratica del Congo e Belgio–Senegal sono le partite dei sedicesimi di finale dei Mondiali che da calendario si giocano oggi alle 18 e alle 22. Entrambi trasmesse su DAZN, Belgio-Senegal va in onda in diretta tv, in chiaro gratis per tutti anche su Rai 1.

Gli inglesi arrivano alla prima sfida della fase a eliminazione diretta dopo aver vinto il Girone L e incrociano gli africani ripescati dal Gruppo K perché primi tra le migliori terze classificate (4 punti, +1 in differenza reti) in virtù del pareggio con il Portogallo e della vittoria con l'Uzbekistan. Bellingham è il calciatore che finora ha preso per mano la squadra di Tuchel, rivelandosi fondamentale (anche) per gli assist serviti a Kane. Yoane Wissa è il pericolo numero uno del Congo: autore di 3 reti nella fase a gironi, i britannici sanno benissimo di che pasta è fatto da calciatore del Newcastle in Premier League. Chi vince incrocia agli ottavi di finale una tra Messico ed Ecuador.

Il Belgio è la nazionale che più ha fatto parlare di sé in questo primo scorcio di Coppa del Mondo: ci si attendeva di più dai ‘diavoli rossi' che, grazie al rotondo successo (5-1) sulla Nuova Zelanda, sono riusciti a raddrizzare le sorti del Gruppo G prevalendo sull'Egitto per una migliore differenza reti (+4 vs +2). Lukaku e De Bruyne sono i "senatori" di una rosa che ha perso lo smalto della generazione d'oro e il ct Rudi Garcia difende dalle critiche più feroci. Salah è il faro dell'Egitto che ai sedicesimi c'è arrivato per il rotto della cuffia dopo aver rischiato grosso contro l'Iran sia per il calcio di rigore fallito da Taremi sia per il gol annullato agli asiatici a causa di una posizione di fuorigioco che non è sfuggita al SAOT.

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Lukak e De Bruyne protagonisti con il Belgio, stasera sfida con il Senegal.

A sbarrare la strada al Belgio è il Senegal che all'incontro a eliminazione diretta è giunto da ultimo delle ripescate (8°) beneficiando di una migliore differenza reti: +2 rispetto allo 0 dell'Iran, penalizzata anche dallo scandalo del biscotto tra Austria e Algeria. Chi accede agli ottavi incrocia gli Stati Uniti oppure la Bosnia Erzegovina.

Le partite di mercoledì 1 luglio ai Mondiali: il programma completo

Il primo appuntamento di oggi è alle 18 quando l'Inghilterra va in campo contro il Congo nell'Atlanta Stadium: la nazionale dei Tre Leoni ha dalla sua i favori del pronostico. In seconda serata, a partire dalle 22, il match tra Belgio e Senegal si gioca a Seattle.

Mondiali 2026, orari delle partite in TV sulla Rai e in streaming su DAZN

Inghilterra-R. D. Congo sarà visibile in esclusiva solo su DAZN, Belgio-Senegal rientra nel pacchetto d'incontri che sono trasmessi anche sulla Rai. A seguire, ma dopo la mezzanotte, va in onda (su DAZN) Stati Uniti-Bosnia Erzegovina.

Mercoledì 1 luglio

ore 18:00 – Inghilterra-RD Congo: DAZN

ore 22:00 – Belgio-Senegal: DAZN e Rai 1

dopo mezzanotte

ore 02:00 – Stati Uniti-Bosnia: DAZN