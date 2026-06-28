Il folle 3-3 finale di Algeria-Austria che ha eliminato l’Iran dai Mondiali: nel recupero succede di tutto

Algeria e Austria hanno dato vita a un finale folle nell’ultimo turno del girone ai Mondiali. Il 3-3 finale elimina l’Iran dai sedicesimi: due gol segnati in pieno recupero.

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Un finale già scritto che ha vissuto però momenti di pure adrenalina. Nel gruppo J dei Mondiali, Austria e Algeria si sono affrontate nell'ultima partita della fase a gironi. Prima della gara entrambe le squadre avevano 3 punti (dopo aver battuto la Giordania e perso con l'Argentina). Un pareggio avrebbe qualificato quasi sicuramente entrambe agli ottavi (dipendeva anche dagli altri risultati, ma era lo scenario più favorevole per evitare calcoli rischiosi ndr). C'era il sospetto che le due squadre potessero "gestire" la partita con un ritmo lento, passaggi inutili e poca aggressività proprio per ottenere quel pareggio che avrebbe qualificato entrambe.

E in effetti così è stato se non fosse che nel finale, con il punteggio fermo sul 2-2, al minuto 93 Mahrez ha portato in vantaggio gli algerini eliminando l'Austria e qualificando l'Iran come una delle migliore terze dopo una serie di calcoli dovuti agli incroci delle altre partite dei gironi. Ma non è tutto, l'Algeria in questo modo avrebbe pescato dall'urna la Spagna come avversaria ai sedicesimi. Insomma, la vittoria non era un buon risultato. Meglio un pareggio che avrebbe accontentato l'Austria e qualificato lo stesso l'Algeria ma con la Svizzera ai sedicesimi. E così è stato, con l'Iran eliminato. Sui social tanti video di tifosi algerini che esultano al gol dell'Austria.

Il gol di Mahrez che sembrava avesse eliminato l’Austria e qualificato l’Iran come migliore terza.

Allo stadio di Kansas City entrambe le tifoserie alla fine hanno festeggiato, ma durante il match sono arrivati anche fischi sonori per una sorta di melina piuttosto imbarazzante. Il pareggio avrebbe qualificato entrambe ancor prima del fischio d'inizio ma con l'Austria in vantaggio per differenza reti e con la consapevolezza però che in questo modo o vincendo avrebbe trovato la Spagna ai sedicesimi. Insomma, una situazione comoda ma in parte. In caso di vittoria di una delle due invece, l’altra sarebbe stata eliminata, con l’Iran che si sarebbe qualificata come migliore terza. La tv iraniana a un certo punto ha chiesto all'Algeria di aiutarla e di vincere. E in un certo senso così è stato dato che al minuto 93 Mahrez sembrava avesse dato una possibilità all'Iran, in quel momento ai sedicesimi.

Poi il pareggio al minuto 95 che ha inchiodato il punteggio. Improvvisamente, l'Austria è tornata al secondo posto. L'Iran è fuori di nuovo. E l'Algeria, nonostante il gol subito così tardi, si è comunque qualificata come una delle migliori terze classificate. La cosa strana, è che allo stadio alcuni tifosi dell'Algeria hanno esultato alla rete austriaca. Con il pari hanno evitato la Spagna e Lamine Yamal, preso la Svizzera al loro posto, e si mettono in una posizione totalmente favorevole dopo aver superato il girone come una delle migliori terze.