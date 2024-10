video suggerito

Italia-Belgio, probabili formazioni della partita di Nations League: i titolari di Spalletti La probabile formazione dell'Italia contro il Belgio nella terza partita della Nations League 2024-2025: queste le possibili scelte del CT Luciano Spalletti in vista della gara dello stadio Olimpico di Roma contro i Diavoli Rossi di Domenico Tedesco.

A cura di Vito Lamorte

L'Italia torna in campo per la Nations League 2024-2025 dopo le vittorie delle prime due giornate e se la vedrà con il Belgio. Gli Azzurri di Luciano Spalletti scenderanno in campo mercoledì 10 ottobre alle ore 20.45 allo stadio Olimpico di Roma. Le due nazionali sono inserite nel Gruppo 2 insieme a Francia e Israele, che vede la nostra Nazionale in testa con sei punti dopo le vittorie di settembre contro i transalpini e la selezione israeliana.

Nella conferenza stampa che ha aperto il ritiro di Coverciano il CT ha parlato di tanti temi e si è soffermato sulla volontà dei giocatori di lasciarsi definitivamente alle spalle quanto accaduto agli Europei, dimostrando che le vittorie con Francia e Israele non sono state una casualità: "Dobbiamo riproporre la consistenza vista a settembre, una squadra che deve confermare di saper lavorare da squadra. Dobbiamo essere un gruppo forte, in questa squadra molti calciatori sanno fare gol, anche i difensori. Abbiamo fatto vedere questo equilibrio nelle rotazioni, nello scambio di posizioni e si va avanti così. Si tenta di rafforzare questi concetti. I giocatori hanno fatto subito vedere di voler andare in una certa direzione dopo la sconfitta contro la Svizzera. C'è da riconoscere queste reazioni importanti e da sottolinearle".

In base alle prime indicazioni che arrivano da Coverciano, Spalletti dovrebbe riconfermare il 3-5-1-1 con Retegui riferimento offensivo e Raspadori a fare da raccordo sulla trequarti. In mediana conferma per il trio formato da Frattesi, Ricci e Tonali, che ha mostrato tecnica, intensità e intelligenza tattica nelle partite contro Francia e Israele.

Sulle corsie laterali Cambiaso e Dimarco. Il castello difensivo davanti a Donnarumma sarà composto da Di Lorenzo Bastoni e Calafiori.

Questa la probabile formazione dell'Italia contro il Belgio:

ITALIA (3-5-1-1): Donnarumma; Di Lorenzo Bastoni, Calafiori; Cambiaso, Frattesi, Ricci, Tonali, Dimarco; Raspadori; Retegui. CT: Spalletti.

Tedesco dovrebbe affidarsi al solito 4-2-3-1 ma non avrà Lukaku in attacco e al suo posto giocherà Openda. Sulla trequarti Lukebakio, De Ketelaere e Doku con il tandem Tielemans-Onana in mediana e la linea difensiva davanti a Casteels formata da Castagne, Faes, Debast e Theate.

BELGIO (4-2-3-1): Casteels; Castagne, Faes, Debast, Theate; Tielemans, Onana; Lukebakio, De Ketelaere, Doku; Openda. CT. Tedesco.