Nations League oggi in TV, dove vedere Israele-Francia e Italia-Belgio: orari e diretta delle partite Le partite della Nations League in programma oggi giovedì 10 ottobre per la terza giornata. Si inizia con due match alle 18:00 (Lettonia-Macedonia e Moldavia-Andorra) e poi altre otto alle 20:45, tra cui Italia-Belgio all'Olimpico. Diretta TV e streaming degli azzurri su Rai 1 e su RaiPlay.

Ritorna la Nations League quest'oggi, giovedì 10 ottobre con un tabellone ricchissimo di appuntamenti che coinvolgono tutti i Gruppi, dalla Lega A alla D con ben 10 partite in tabellone. La giornata 3 del torneo per Nazionali inizia con i primi incontri (due) fissati per le 18:00 mentre il clou è alle 20:45 quando, oltre a seguire la gara degli Azzurri contro il Belgio, ci saranno in contemporanea altri 8 match. La gara dell'Italia sarà trasmessa sulla Rai (Rai 1) mentre tutte le altre saranno visibili in streaming su Uefa Tv.

Tante le partite in programma e molte interessanti, partendo dalla nostra Italia che sfiderà il Belgio nella Lega A per saldare le proprie ambizioni dopo le buone prove e i risultati ottenuti nelle prime due giornate: gli Azzurri guidano il gruppo 2 a punteggio pieno grazie ai successi su Israele e Francia mentre i Diavoli rossi di Lukaku inseguono a 3 punti. Proprio la gara dei ‘Galletti' di Deschamps è un match da seguire da vicino, in contemporanea, per capire come si svilupperà la classifica. Altre gare degne di nota, Inghilterra-Grecia e Norvegia-Slovenia

Nations League, le partite di oggi: gli orari TV

Ecco tutte le partite in programma oggi, giovedì 10 ottobre e che si disputano per la 3a giornata di Nations League. Tutte visibili su Uefa TV, in streaming, l'Italia anche su Rai 1 e su RaiPlay.

18:00 – Lettonia-Macedonia del Nord (Lega C)

18:00 – Moldavia- Andorra (Lega D)

20:45 – Israele-Francia (Lega A)

20:45 – Italia- Belgio (Lega A, diretta TV su Rai 1, streaming su RaiPlay e Uefa TV)

(Lega A, diretta TV su Rai 1, streaming su RaiPlay e Uefa TV) 20:45 – Austria-Kazakistan (Lega B)

20:45 – Finlandia-Irlanda (Lega B)

20:45 – Inghilterra-Grecia (Lega B)

20:45 – Norvegia-Slovenia (Lega B)

20:45 – Faerøerne-Armenia (Lega D)

20:45 – Gibilterra-San Marino (Lega D)

Italia-Belgio in Nations League dove vederla in TV e streaming

Italia-Belgio è la terza partita del Gruppo 2 della Lega A di Nations League, guidato in classifica dagli Azzurri in solitaria e a punteggio pieno. La vittoria su Israele ma soprattutto il successo esterno sulla Francia hanno messo la nostra Nazionale nella condizione di poter gestire la situazione anche se è vietato qualsiasi calcolo contro il Belgio questa sera all'Olimpico di Roma. Gara puntualmente trasmessa in diretta e in chiaro senza costi aggiuntivi dalla Rai: in TV attraverso il canale Rai 2, mentre per il live streaming ci si può collegare alla piattaforma RaiPlay.

Dove vedere Israele-Francia in Nations League in diretta TV e streaming

Contemporaneamente a Italia-Belgio, alle 20:45 va in scena anche l'altra partita del Gruppo 2 della Lega A, Israele-Francia. Un match delicatissimo per i vice campioni del mondo che dovranno rialzare immediatamente la testa dopo una partenza non completamente convincente. Dopo il KO interno con gli Azzurri hanno vinto col Belgio ma ora servono altri tre punti in Israele. Dal canto suo, la Nazionale israeliana sembra già ai titoli di coda con zero punti dopo due giornate. Match trasmesso esclusivamente in streaming, gratuito previo registrazione, sul sito dell'Uefa, Uefa TV che segue tutte le la gare di Nations League.